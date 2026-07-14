Kratki videi ometaju rad mozga i slabe dugoročno pamćenje - Monitor.hr
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Manje skrolanja, više čitanja

Kratki videi ometaju rad mozga i slabe dugoročno pamćenje

Nova istraživanja pokazuju da gledanje kratkih videa, poput onih na TikToku i reelova na Instagramu i fejsu, slabi pamćenje u usporedbi s duljim formatima. Snimanja mozga (fMRI) otkrila su da brzi, isprekidani sadržaji smanjuju sinkronizaciju u regijama zaduženima za pažnju i kognitivnu kontrolu, dok potiču samo površnu pažnju vođenu vanjskim podražajima. Brzi rezovi preopterećuju radno pamćenje, pa informacije “ispadaju” prije nego što se pohrane. Iako kratki formati nisu trajno štetni, stvaraju lažan osjećaj znanja i nisu prikladni za duboko učenje kojem je prijeko potreban kontinuitet. Index


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28.02.2025. (19:00)

Gledaš to i misliš da nisi ni ti zdrav

TikTok i Reels potiču ‘predoziranje’ medicinskim testovima

Objave na društvenim mrežama o medicinskim testovima često dovode do pretjerane dijagnostike i prekomjerne upotrebe ovih testova, otkriva nova svjetska studija. Istraživanje, objavljeno u JAMA Network Open, analiziralo je gotovo 1000 objava o pet kontroverznih medicinskih testova na Instagramu i TikToku. Glavni nalazi studije pokazuju da 87 % objava spominje dobrobiti testova, a samo 15 % ih navodi potencijalne štete. Uz to, jedva 6 % objava spominje rizik od pretjeranih dijagnostičkih postupaka ili liječenja, a isti mali postotak objava uključuje znanstvene dokaze. Velika većina tih objava izrazito je obmanjujuća, tvrde istraživači koji upozoravaju da se testovi promoviraju kao način preuzimanja kontrole nad vlastitim zdravljem, no često su nepotrebni za većinu ljudi. Analizirani testovi uključuju MRI skeniranje cijelog tijela, genetsko testiranje za rano otkrivanje raka, testove za testosteron, anti-Mullerov hormon (AMH) i crijevni mikrobiom. Stručnjaci upozoravaju da ovi testovi imaju ograničene dokaze o korisnosti kod zdravih osoba. Bug