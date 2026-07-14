Manje skrolanja, više čitanja
Kratki videi ometaju rad mozga i slabe dugoročno pamćenje
Nova istraživanja pokazuju da gledanje kratkih videa, poput onih na TikToku i reelova na Instagramu i fejsu, slabi pamćenje u usporedbi s duljim formatima. Snimanja mozga (fMRI) otkrila su da brzi, isprekidani sadržaji smanjuju sinkronizaciju u regijama zaduženima za pažnju i kognitivnu kontrolu, dok potiču samo površnu pažnju vođenu vanjskim podražajima. Brzi rezovi preopterećuju radno pamćenje, pa informacije “ispadaju” prije nego što se pohrane. Iako kratki formati nisu trajno štetni, stvaraju lažan osjećaj znanja i nisu prikladni za duboko učenje kojem je prijeko potreban kontinuitet. Index