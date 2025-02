Gledaš to i misliš da nisi ni ti zdrav

Objave na društvenim mrežama o medicinskim testovima često dovode do pretjerane dijagnostike i prekomjerne upotrebe ovih testova, otkriva nova svjetska studija. Istraživanje, objavljeno u JAMA Network Open, analiziralo je gotovo 1000 objava o pet kontroverznih medicinskih testova na Instagramu i TikToku. Glavni nalazi studije pokazuju da 87 % objava spominje dobrobiti testova, a samo 15 % ih navodi potencijalne štete. Uz to, jedva 6 % objava spominje rizik od pretjeranih dijagnostičkih postupaka ili liječenja, a isti mali postotak objava uključuje znanstvene dokaze. Velika većina tih objava izrazito je obmanjujuća, tvrde istraživači koji upozoravaju da se testovi promoviraju kao način preuzimanja kontrole nad vlastitim zdravljem, no često su nepotrebni za većinu ljudi. Analizirani testovi uključuju MRI skeniranje cijelog tijela, genetsko testiranje za rano otkrivanje raka, testove za testosteron, anti-Mullerov hormon (AMH) i crijevni mikrobiom. Stručnjaci upozoravaju da ovi testovi imaju ograničene dokaze o korisnosti kod zdravih osoba. Bug