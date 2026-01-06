Kladiti se na favorite? Ima i autsajdera
Dodjelom Critics Choice Awardsa otvorena je sezona filmskih nagrada, a glavni pobjednik večeri bio je "One Battle After Another" Paula Thomasa Andersona s nagradama za film, režiju i adaptirani scenarij. Ipak, kritičari su pokazali širinu – "Sinners" i "Frankenstein" osvojili su po četiri nagrade, uz nekoliko neočekivanih pobjeda u tehničkim i međunarodnim kategorijama. Iznenađenja su se nizala i na televizijskoj strani, dok su satirični Trumpovi kritičari također nagrađeni. Poruka večeri je jasna: favoriti postoje, ali utrka do Oscara tek se zahuktava.