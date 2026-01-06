Kladiti se na favorite? Ima i autsajdera

Prije svega, valja napomenuti da Zlatni globus danas više ne predstavlja ono što je nekad bio. Štoviše, lanjski skandal koji je uključivao optužbe na račun organizacije Udruge stranih novinara koja dodjeljuje ovu nagradu po pitanju rasizma, klasizma i seksizma, kao i biračko tijelo koje je nepopularno sačinjeno od suviše bijelih muškaraca doveli su čak i u pitanje održavanje budućih dodjela. Filmski svijet sve ozbiljnije traži drugu nagradu koja će preuzeti ulogu Globusa kao rane smjernice za oskarovsku trku, a sve upućuje na to da bi ta čast mogla pripasti sve popularnijoj nagradi Critics’ Choice koja u posljednje vrijeme prilično točno prognozira izbor Akademije. Dva naslova koja dominiraju na oba popisa nominiranih su crno-bijela drama o odrastanju na ulicama naslovnog grada u Sjevernoj Irskoj u doba početka političkog nasilja 1969., „Belfast“ u režiji Kennetha Branagha, te gay vestern redateljice Jane Campion „The Power of the Dog“. Ivan Laić za Ravno do dna.