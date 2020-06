Hoćemo li u slučaju pojave drugog vala imati priliku primjenjivati istu epidemiološku i zdravstvenu strategiju obrane? Mislim da si tako nešto nećemo moći priuštiti i to iz vrlo jednostavnog razloga – nećemo imati čime to sve platiti – kaže ministar gospodarstva u Jutarnjem o mogućem drugom valu korone. Što se tiče novca iz Bruxellesa za pomoć gospodarstvu kaže da će Hrvatska imati na raspolaganju 20 milijardi eura od 2021. do 2027.