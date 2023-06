I njima su nešto dali

Riječ je, kaže, o jednom malog zakončiću od samo dvadesetak člančića. Tu je samo trebalo uzeti kalkulator i nadoštukavati one teritorijalne jedinice s premalo birača i okljaštriti one koje su bile prekobrojne. remijer se čudi sebi i svojima kako su dobro pretumbali, uz minimalna odstupanja. Nije mu jasno zašto se toliko spominje lička megajedinica, od Novske do mora. Pa zar nisu ukinuli jedinicu koja je Zagreb vezala uz Novi Vinodolski? Plenković poentira analizom iz tiskovina da će u jednoj od jedinica oporbeni SDP imati više mandata nego po sadašnjem zakonu. Nije li to vrhunski dokaz HDZ-ove demokratičnosti? Eto, Plenkoviću stvarno trebamo biti zahvalni što od lošega i tendencioznog nije napravio nešto što bi pokopalo i ovu krnju hrvatsku demokraciju. Željko Krušelj za lokalni portal.