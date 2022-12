Nakon korone - rat, dok hrabro jurišamo u Europu

Nedavne vijesti da se i kod nas navalilo na injekcije semaglutida, novog čudesnog sredstva za mršavost, nisu neočekivane – bilo je to samo pitanje vremena.Namijenjen je za oboljele od dijabetesa tipa 2, a povećava izlučivanje inzulina što usput dovodi do osjećaja sitosti. Pokazalo se da su pacijenti koji su koristili semaglutid gubili i do sedminu kilaže. Iako liječnici upozoravaju da se ne radi o sredstvu za mršavljenje, nego o lijeku za pretilost, kod nas, kao i širom svijeta, ljudi se šopaju njime nemilice bez liječničkog nadzora. Ako između društveno proklamiranog mršavog i zdravog izgleda, i privatne tužne stvarnosti opijanja i prejedanja stoji samo jedna mala injekcija, pa makar koštala i 1000 kuna – tko bi odolio? Injekcija koja rješava sve, to je naš san. Baš kao u Vrlom novom svijetu, gdje se dijeli droga Soma koja čini da se ljudi osjećaju dobro, semaglutid je baš takva supstanca – on nam ubija želju, a kapitalizam živi od naše požude. Boris Beck za Večernji.