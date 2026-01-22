Nekad čaša, danas investicija

Ovo grožđe stoljećima uživa u pozamašnoj količini sunčeve svjetlosti, uz niže planinske temperature koje ističu njihov osebujan okus. Iznimna kvaliteta proizvodnje Prosecca potaknula je porast potražnje u svijetu, što je na koncu dovelo do masovnog vinogradarstva na bajkovitim talijanskim padinama koje se inače smatraju prestrmima za konvencionalni uzgoj. Nažalost, ekstremne vremenske promjene potaknute promjenjivom klimom uzrokuju iznenadnu eroziju tla i lomljenje padina, čineći ove strme terene znatno opasnijima. Situaciju dodatno pogoršavaju suše zbog kojih je postalo gotovo nemoguće osigurati navodnjavanje područja, a zbog čega su proizvođači Prosecca ove godine doživjeli veliki gubitak. Green