Nekad čaša, danas investicija
Kult plave kamenice: Nije točno da potrošači više ne žele piti vino. Točno je da ne žele piti vina koja smatraju preskupima
Prosecco je 2025. dosegnuo rekordnih 667 milijuna prodanih boca, uz snažan rast premium kategorije Prosecco Superiore DOCG, dok šampanjac gubi tržišni udio, osobito među mlađim kupcima. Ipak, šampanjac nije ključni problem globalne vinske krize. Glavni uzrok pada potrošnje jest percepcija da su vina – od svakodnevnih do prestižnih – neopravdano skupa. Bordeaux je postao simbol tog problema: cijene su eksplodirale, potražnja pala, a korekcije su prespore. Zaključak je jasan: bez kontrole cijena, potrošnja će i dalje padati. Kult plave kamenice