Ali časni sude, ja sam kriv samo 15 posto

. Određivanje naknade štete uključuje vještačenja, rekonstrukciju nesreće i solidarnu odgovornost sudionika kada nije moguće razgraničiti udjele štete. Sudovi se oslanjaju na prometne vještake i simulacijske programe poput PC CRASH, a osiguravajuća društva često isplaćuju štetu samo za stražnji dio vozila. Brzina, razmak i pravodobno kočenje ključni su za pravnu i financijsku sigurnost. Revija HAK