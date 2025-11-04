Danas (08:00)
Ali časni sude, ja sam kriv samo 15 posto
Lančani sudari: kompleksne situacije u kojima je teško utvrditi odgovornost
. Određivanje naknade štete uključuje vještačenja, rekonstrukciju nesreće i solidarnu odgovornost sudionika kada nije moguće razgraničiti udjele štete. Sudovi se oslanjaju na prometne vještake i simulacijske programe poput PC CRASH, a osiguravajuća društva često isplaćuju štetu samo za stražnji dio vozila. Brzina, razmak i pravodobno kočenje ključni su za pravnu i financijsku sigurnost. Revija HAK