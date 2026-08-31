Od špijuniranja susjeda do hvatanja svemirskih tajni
Lansiran teleskop Roman: Nekadašnji špijunski satelit krenuo u lov na tamnu tvar
NASA je raketom Falcon Heavy lansirala svemirski teleskop Nancy Grace Roman vrijedan četiri milijarde dolara prema Lagrangeovoj točki L2. Opservatorij ima zrcalo od 2,4 metra i vidno polje čak sto puta veće od Hubblea, s ciljem istraživanja tamne tvari, tamne energije i egzoplaneta. Najzanimljiviji detalj misije je njezino podrijetlo: konstrukcija je izvorno izrađena za američku obavještajnu agenciju NRO kao špijunski satelit nakon 11. rujna. Nakon otkazivanja vojnog programa, darovana je NASA-i i prenamijenjena za duboki svemir, ostvarivši lansiranje unutar proračuna i prije zadanih rokova. Bug