HAL 9000 dobio posao u NASA-i
Satelit YAM-9 ima ugrađen AI: Samostalno analizira snimke i prima naredbe na prirodnom jeziku
Revolucionarni NASA-in program NAVI-Orbital, razvijen u suradnji JPL-a i startupa Loft Orbital, uspješno je testirao umjetnu inteligenciju izravno u orbiti na satelitu YAM-9. Umjesto slanja golemih količina podataka na Zemlju, satelit koristi vizualno-jezični model Google Gemma 3 kako bi samostalno prepoznao objekte, požare ili poplave. Sustavom upravljaju tri autonomna AI agenta, što operaterima omogućuje da satelitu zadaju zadatke jednostavnim tekstualnim upitima. Iako tehnologija otvara etička pitanja o nadzoru i sigurnosti, cilj je stvoriti mrežu satelita za globalno praćenje i donošenje odluka u stvarnom vremenu. ScienceAlert, Index