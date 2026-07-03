Satelit YAM-9 ima ugrađen AI: Samostalno analizira snimke i prima naredbe na prirodnom jeziku - Monitor.hr
Danas (13:00)

HAL 9000 dobio posao u NASA-i

Satelit YAM-9 ima ugrađen AI: Samostalno analizira snimke i prima naredbe na prirodnom jeziku

Revolucionarni NASA-in program NAVI-Orbital, razvijen u suradnji JPL-a i startupa Loft Orbital, uspješno je testirao umjetnu inteligenciju izravno u orbiti na satelitu YAM-9. Umjesto slanja golemih količina podataka na Zemlju, satelit koristi vizualno-jezični model Google Gemma 3 kako bi samostalno prepoznao objekte, požare ili poplave. Sustavom upravljaju tri autonomna AI agenta, što operaterima omogućuje da satelitu zadaju zadatke jednostavnim tekstualnim upitima. Iako tehnologija otvara etička pitanja o nadzoru i sigurnosti, cilj je stvoriti mrežu satelita za globalno praćenje i donošenje odluka u stvarnom vremenu. ScienceAlert, Index


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Prekjučer (20:00)

Tko prvi zabije zastavu, njegova parcela

NASA ulaže 30 milijardi dolara u izgradnju baze na Mjesecu

NASA započinje ambicioznu prvu fazu izgradnje stalnog naselja na Mjesecu, vrijednu 10 milijardi dolara, kako bi preduhitrila Kinu. Privatnim tvrtkama Astrobotic, Firefly i Intuitive Machines uplaćeno je 590 milijuna dolara za dostavu opreme i robota. Ipak, planovi se već suočavaju s preprekama. Tvrtka Blue Origin Jeffa Bezosa doživjela je eksploziju rakete na lansirnoj rampi, što bi moglo odgoditi slanje ključnog lendera na lunarni južni pol, pa NASA traži alternativna rješenja. Cijeli projekt baze procijenjen je na 30 milijardi dolara, a konačni cilj je uspostava funkcionalnih naselja tijekom 2030-ih. Index

15.06. (01:00)

Recesijski SF

Artemis III mijenja kurs: Umjesto na Mjesec, u nisku orbitu

NASA je predstavila četveročlanu posadu za misiju Artemis III (lipanj 2027.), no planovi su se promijenili. Umjesto povijesnog slijetanja na Mjesec, koje se odgađa za Artemis IV (2028.), posada će provesti dva tjedna u niskoj orbiti Zemlje. Ključni zadatak ove misije u stilu Apolla 9 jest testiranje kapsule Orion, novog dizajna toplinskog štita te povijesno spajanje s lunarnim lenderima tvrtki SpaceX i Blue Origin. Ipak, misija se suočava s izazovima: SpaceX još razvija Starship, nedavna eksplozija rakete New Glenn ugrozila je lansirnu rampu Blue Origina, a kasne i nova svemirska odijela. Nat Geo

02.06. (17:00)

Za koji mjesec idu na Mjesec

NASA pokreće program Moon Base: Prve tri misije prema Mjesecu već ove godine

NASA je službeno započela izgradnju prve stalne ljudske ispostave na Mjesecu potpisivanjem strateških ugovora za razvoj lunarnih rovera i teretnih modula bez posade. Program Moon Base fokusiran je na istraživanje Južnog pola, a prve tri misije planirane su već za jesen ove godine. Privatne tvrtke poput tvrtki Blue Origin, Astrobotic i Intuitive Machines dostavit će mjerne instrumente i testna vozila, dok su milijunski ugovori dodijeljeni za razvoj terenskih vozila do 2028. godine. Cilj je smanjiti rizike prije slijetanja astronauta, a projekt uključuje i slanje autonomnih dronova za istraživanje nepristupačnih terena. Bug

13.05. (12:00)

Istina je i dalje tamo negdje

Od prvih astronauta do modernih presretača, američka vlada objavila tajne izvještaje o NLO-ima

Američko Ministarstvo rata objavilo je više od 170 deklasificiranih dosjea o neidentificiranim anomalnim pojavama (UAP). Dokumenti obuhvaćaju razdoblje od 1947. godine do danas, uključujući svjedočanstva farmera, komercijalnih pilota i mornaričkih asova. Izvještaji opisuju objekte koji prkose zakonima fizike, poput “letećih tanjura” iznad kemijskih postrojenja i misterioznih kocki unutar sfera. Arhiva uključuje i slavni incident misije Gemini 7, kao i suvremene infracrvene snimke vojnih zrakoplova. Time

Od misije Gemini 7 1965. godine, kada je Frank Borman prijavio “neprijateljsku letjelicu” (NY Post), do legendarnog Apolla 11, posade su redovito bilježile neobične bljeskove, objekte u obliku trokuta i tajanstvena svjetla. Iako NASA-ini stručnjaci većinu incidenata pripisuju svemirskom otpadu, ledu ili dijelovima raketa, dokumenti potvrđuju da su obavještajne agencije ove izvještaje shvaćale vrlo ozbiljno. Posebnu pažnju privlače svjedočanstva iz misije Apollo 17 o bljeskovima poput lokomotive i fotografije s tri neobjašnjive točke. Objava ovih podataka dio je novog vala transparentnosti o fenomenima koje znanost još uvijek ne može u potpunosti objasniti. tportal

22.04. (20:00)

Marsovci ni ne znaju što ih čeka

NASA i ESA udružile snage: Rover Rosalind Franklin kreće na Mars 2028. godine

Nakon desetljeća odgađanja i prekida suradnje s Rusijom, misija Rosalind Franklin službeno kreće u realizaciju zahvaljujući novom partnerstvu ESA-e i NASA-e. Projekt ROSA osigurava ključne komponente: NASA će osigurati raketu Falcon Heavy, sustav za slijetanje i grijače, dok ESA ostaje nositelj misije. Lansiranje je planirano za kraj 2028. iz NASA-inog centra Kennedy, a dolazak na lokaciju Oxia Planum očekuje se 2030. godine. Rover će biti prvi koji buši duboko ispod površine Marsa u potrazi za tragovima života, koristeći napredni laboratorij za analizu organskih molekula. Bug

03.04. (10:00)

Mjesečeva 'samo što nismo' turneja

NASA: Pratite Artemis II u stvarnom vremenu


NASA je predstavila AROW (Artemis Real-time Orbit Website), digitalni alat koji javnosti omogućuje praćenje misije Artemis II. Korisnici mogu pratiti četveročlanu posadu u letjelici Orion tijekom desetodnevnog putovanja oko Mjeseca. Sustav nudi podatke o brzini, udaljenosti i putanji, dok mobilna aplikacija uključuje proširenu stvarnost (AR) za lociranje Oriona na nebu. Za entuzijaste su dostupni i precizni vektori stanja te podaci o efemeridama za izradu vlastitih vizualizacija. Ova misija ključni je korak prema stalnoj prisutnosti na Mjesecu i budućim letovima prema Marsu. NASA

  • Prvi tehnički problem nakon lansiranja Artemisa II – u kapsuli zakazao toalet (Bug), nije im radio ni Outlook… (Bug)
  • Četvero astronauta u misiji Artemis II, koja je lansirana iz Cape Canaverala na Floridi u srijedu navečer, provelo je prvih 25 sati leta kružeći oko Zemlje, napustili su orbitu, plan im je poslati posadu oko 406.000 kilometara u svemir prije povratka na Zemlju (trenutni rekord je 400 tisuća km, a napravila ga je posada Apolla 13 1970. godine) (tportal)
  • Na Monitorovom forumu možete komentirati

 

01.04. (22:00)

Bez malog koraka za čovjeka ovaj put

Pola stoljeća kasnije: Četvero astronauta kreće na povratnički krug oko Mjeseca

NASA ulazi u završnu fazu priprema za misiju Artemis II, koja će 2. travnja u 00:24 (po hrvatskom vremenu) poslati četvero astronauta na put oko Mjeseca. Prvi je to ljudski let prema našem satelitu nakon više od 50 godina. Posada u kapsuli Orion, koju nosi moćna SLS raketa, provest će deset dana u svemiru, dosegnuvši udaljenost od 400.000 kilometara. Iako misija ne uključuje slijetanje, ključna je za testiranje sustava prije planiranog povratka na površinu Mjeseca 2028. godine. Vremenska prognoza je povoljna (80%), a sigurnost posade ostaje apsolutni prioritet. tportal

  • Nakon što sat u svemirskom centru Kennedy odbroji do nule, misija Artemis II započet će seriju obaranja rekorda u stvarnom vremenu. Prvi na redu je rekord u postignutoj visini za žene. Aktualni rekord od 1.400,7 km, koji su u rujnu 2024. postavile Anna Menon i Sarah Gillis, vjerojatno će biti srušen već u prvim satima leta. Time će stručnjakinja misije Christina Koch osigurati svoju treću titulu u Guinnessovoj knjizi rekorda, uz već postojeće naslove za prvu isključivo žensku svemirsku šetnju te najduži boravak žene u svemiru. Bug
  • Povratak na Mjesec znači ostati na Mjesecu. Vodeće svemirske agencije žele prvo male baze, kasnije veće baze i u idućem desetljeću permanentno prisustvo ljudi na našem prirodnom satelitu. Ako se ne spuste 2028., onda će sigurno 2029. godine. Kina će to sigurno napraviti do kraja desetljeća. Mjesec je odskočna daska – potrebno je razviti tehnologiju za puno teže stvari poput Marsa – kazao je Ante Radonić za HRT
26.03. (23:00)

See you on the dark side of the Moon

Pripreme za program ‘Ignition’: NASA planira stalnu bazu na Mjesecu

Novi administrator NASA-e, Jared Isaacman, predstavio je okvir projekta “Ignition” koji cilja na uspostavu trajne ljudske prisutnosti na Mjesecu do kraja Trumpova mandata. Strategija fokus prebacuje s orbitalne postaje Gateway izravno na lunarnu površinu kroz tri faze izgradnje baze. Plan uključuje nuklearnu propulziju, komercijalizaciju niske Zemljine orbite nakon ISS-a i robotske misije poput drona Dragonfly na Titan. Uz potporu privatnog sektora i međunarodnih partnera, NASA želi transformirati svemirska putovanja iz višegodišnjih birokratskih projekata u dinamičnu utrku u kojoj se uspjeh mjeri mjesecima. Bug

30.01. (13:00)

Mali korak za čovjeka, vol 2.

Artemis II vraća ljude prema Mjesecu, prvi put nakon 50 godina

NASA se sprema 6. veljače lansirati misiju Artemis II, prvu ljudsku misiju prema Mjesecu još od 1972. Četvero astronauta u letjelici Orion obići će Mjesec bez slijetanja, u desetodnevnoj misiji koja služi kao ključni test tehnologije za buduća spuštanja. Posada će ispitivati sustave za život u dubokom svemiru, a pri povratku na Zemlju dosegnut će oko 40.000 km/h – najveću brzinu u povijesti ljudskog leta. Misija otvara put povratku na Mjesec i kasnije – prema Marsu. Index

08.12.2025. (14:00)

Nehotično smo pokušali nastaniti Mars

Tajanstvena bakterija iz čistih soba NASA-e

NASA je 2007. otkrila bakteriju Tersicoccus phoenicis u dvjema ultračistim sobama udaljenima 4.000 km. Tek je nova studija pokazala da bakterija ulazi u duboku hibernaciju nakon ekstremne dehidracije, zbog čega izgleda mrtvo i prolazi sve provjere sterilizacije. Nakon tjedan dana mirovanja, “oživjela” je tek uz određenu bjelančevinu. Jedna od tih soba služila je za pripreme landera Phoenix Mars, pa postoji mala mogućnost da je bakterija završila na Marsu – iako bi teško dugo preživjela. Moguće je i da je evoluirala specijalno za život u čistim sobama. Mreža