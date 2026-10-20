Medium rare

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NASA uspješno prilagodila putanju: Artemis II znatno smanjio oštećenja toplinskog štita
Nakon uspješne misije Artemis II, NASA-ina analiza pokazala je da je nova, preciznija putanja ulaska u atmosferu dramatično smanjila oštećenja toplinskog štita kapsule Orion. Skraćivanjem maksimalne udaljenosti leta kroz atmosferu broj mjesta s gubitkom zaštitnog sloja smanjen je sa 103 (na Artemis I) na samo 9. Kapsula je postigla brzinu 39 puta veću od brzine zvuka uz temperature iznad 2.200°C, dok je u kabini ostalo ugodnih 24°C. Ove vrijedne spoznaje služe kao odlična priprema za nadolazeću misiju Artemis III. Bug