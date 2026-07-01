Tko prvi zabije zastavu, njegova parcela

NASA započinje ambicioznu prvu fazu izgradnje stalnog naselja na Mjesecu, vrijednu 10 milijardi dolara, kako bi preduhitrila Kinu. Privatnim tvrtkama Astrobotic, Firefly i Intuitive Machines uplaćeno je 590 milijuna dolara za dostavu opreme i robota. Ipak, planovi se već suočavaju s preprekama. Tvrtka Blue Origin Jeffa Bezosa doživjela je eksploziju rakete na lansirnoj rampi, što bi moglo odgoditi slanje ključnog lendera na lunarni južni pol, pa NASA traži alternativna rješenja. Cijeli projekt baze procijenjen je na 30 milijardi dolara, a konačni cilj je uspostava funkcionalnih naselja tijekom 2030-ih. Index