Ljetni Covid je blaži

Preveliki je fokus na to koliko je ljudi pozitivno. Važnije je koliko je bolesnih… nemamo velik broj bolesnih. Dok se to ne dogodi, Hrvatska nije ugrožena. S ovim brojem potvrđenih pozitivnih broj bolesnih se ne povećava, to je važno. Treba paziti da ne dođemo na 500 ili 1000 slučajeva, a hoće li ih biti 100 ili 200, to je više manje nebitno, izjavio je Gordan Lauc za N1.