Može zamjena za vilu uz moju nadoplatu

Leica APO-Telyt-R 1600mm f/5.6 – Najskuplji objektiv na svijetu s cijenom od 2 milijuna dolara
Leica APO-Telyt-R 1600mm f/5.6 je legendarni, unikatni objektiv proizveden za katarskog šeika Sauda Bin Mohammeda Al-Thanija. Sa težinom od 60 kg i dužinom od 1,2 metra, ovaj objektiv nije samo tehničko čudo, već i simbol nevjerojatnog luksuza, koštajući 2 milijuna dolara. Proizveden u samo tri primjerka, napravljen je za fotografiranje rijetkih ptica u pustinji. Njegova priča nadilazi granice opreme i pretvara ga u jednu od najekstravagantnijih fotografskih ikona. Chayabox… spominju ga i na Nat Geo