Može zamjena za vilu uz moju nadoplatu

Ako ste početnik, nije vam na odmet upisati tečaj fotografije ili gledati razne tutoriale na Youtube-u. Danas svi digitalni fotoaparati nude izvrsnu kvalitetu snimaka, no najvažnije vam je znati ili odrediti što želite fotografirati. Svaki fotoaparat je dobar ako ga pravilno koristite. Primjerice, za ptice morate imati duge teleobjektive (70-200 ili 200-500 mm)i puno strpljenja, za obiteljske izlete – standardne kit objektive (18-50 ili 24-70 mm), za pejsaže – širokokutne objektive (16-24 mm) itd. Fotići su bolji od mobitela zbog veće kontrole i mogućnosti kasnije obrade – mogu se mijenjati objektivi za različite prigode, a od SLR-ova danas su sve popularniji mirrorless fotići, koji imaju elektroničko tražilo i mnogo su manji, tiši i lakši (ali su zato i dosta skuplji). Savjeti… Za konkretna pitanja možete se obratiti i Forumašima.