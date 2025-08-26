Leica APO-Telyt-R 1600mm f/5.6 - Najskuplji objektiv na svijetu s cijenom od 2 milijuna dolara - Monitor.hr
Danas (12:00)

Može zamjena za vilu uz moju nadoplatu

Leica APO-Telyt-R 1600mm f/5.6 – Najskuplji objektiv na svijetu s cijenom od 2 milijuna dolara

Leica APO-Telyt-R 1600mm f/5.6 je legendarni, unikatni objektiv proizveden za katarskog šeika Sauda Bin Mohammeda Al-Thanija. Sa težinom od 60 kg i dužinom od 1,2 metra, ovaj objektiv nije samo tehničko čudo, već i simbol nevjerojatnog luksuza, koštajući 2 milijuna dolara. Proizveden u samo tri primjerka, napravljen je za fotografiranje rijetkih ptica u pustinji. Njegova priča nadilazi granice opreme i pretvara ga u jednu od najekstravagantnijih fotografskih ikona. Chayabox… spominju ga i na Nat Geo


Slične vijesti

01.04.2024. (19:00)

Za one koji žele slikati pomoću svjetla

Što treba znati pri odabiru digitalnog fotoaparata

Ako ste početnik, nije vam na odmet upisati tečaj fotografije ili gledati razne tutoriale na Youtube-u. Danas svi digitalni fotoaparati nude izvrsnu kvalitetu snimaka, no najvažnije vam je znati ili odrediti što želite fotografirati. Svaki fotoaparat je dobar ako ga pravilno koristite. Primjerice, za ptice morate imati duge teleobjektive (70-200 ili 200-500 mm)i puno strpljenja, za obiteljske izlete – standardne kit objektive (18-50 ili 24-70 mm), za pejsaže – širokokutne objektive (16-24 mm) itd. Fotići su bolji od mobitela zbog veće kontrole i mogućnosti kasnije obrade – mogu se mijenjati objektivi za različite prigode, a od SLR-ova danas su sve popularniji mirrorless fotići, koji imaju elektroničko tražilo i mnogo su manji, tiši i lakši (ali su zato i dosta skuplji). Savjeti… Za konkretna pitanja možete se obratiti i Forumašima.

14.07.2022. (12:00)

Kraj jedne ere

Nikon prestaje s razvojem DSLR-a

Tehnologija “digital single lens reflex”, koja koristi sustav prizmi i zrcala za snimanje, već je godinama polako na izlaznim vratima, a sve je jasnije kako će je u potpunosti zamijeniti nova, kompaktnija i modernija, mirrorless tehnologija fotoaparata (bez zrcala). Nikonov posljednji DSLR fotoaparat bio je D6, predstavljen prije dvije godine. Inače ova kompanija ima 60-godišnju tradiciju proizvodnje (D)SLR fotoaparata, po kojima su i najpoznatiji. No, i taj segment, kao i segment kompaktnih fotoaparata, pod velikim su tržišnim pritiskom kamera na mobilnim telefonima, pa je Nikon, i ne samo Nikon, već ranije prestao s razvojem novih kompaktnih modela. Bug

14.01.2021. (10:11)

Nikon prestaje proizvoditi D3500 i D5600 DSLRs

29.11.2020. (10:15)

Recenzija novog fotoaparata Canon EOS R5 – za fotografiranje ili video?

09.08.2019. (18:00)

Bolje od mobitela, ipak

Pet najboljih kompaktnih fotoaparata za relativno malo novaca, po Wiredu

Najboolja je po Wiredu Canon G7 X Mark II, najbolji jeftini kompakt je prvi Sony RX100 od prije dosta godina (zadnji model je šesti po redu), jer je i dalje vrlo solidan. Najbolji zoom je Panasonic TZ100/ZS100. Najbolja podvodna kamera i općenito za teške uvjete, (bacanja, padanje, pijesak uključeni) je zadnji model legendarne Olympusove Though serije TG-6. A tu je i kultni klasik Ricoh GR II (ne III koji je zadnji). Wired

22.02.2019. (14:30)

First look

Novi Ricoh GR III je stigao, u prodaju ide u ožujku po cijeni od 900 dolara

Jedan od kultnih street fotoaparata (“world’s best kept secret”) Ricoh GR konačno dobiva novu verziju GR III i velik broj poboljšanja. Radi se o malom kompaktu s DSLR (APS-C) senzorom i lećom fiksne širine 28 mm, F2.8. Novosti su: rezolucija 24 MP, stabilizacija, još bolji fokus, touch-screen, ISO do 102400, čišćenje senzora, 2 GB ugrađene memorije (za nuždu ako zaboraviš karticu). Ali je izbačen ugrađeni flash i zbog toga već plaču makar ga nitko nije koristio. Rijetku galeriju fotografija, doduše u 3000×2000 rezoluciji, načinjenih s GR III ima Phoblographer, primjer. B&H ga već nudi po 899,95 dolara i najavljuje dobavljivost za 18. ožujka. Ako se cijena čini visokom, dobra stvar je da se može očekivati pad cijena GR II koji je isto izvrsna kamera.

28.11.2018. (19:30)

Nikon P1000 fotoaparat s najvećim zoomom 125x (24-3000 mm)

Nasljednik prethodnika P900 ima ove ostale karakteristike: 16 MP, 1/2.3″ BSI-CMOS sensor, RAW snimanje, otvor blende F2.8-8, ‘Dual Detect’ optičku stabilizaciju slike, 2.36M-dot OLED elektroničko tražilo sa senzorom, UHD 4K/30fps video snimanje, ulaz za vanjski mikrofon, Wi-Fi + Bluetooth (SnapBridge) spajanje na mobilni uređaj. DP Review ima recenziju, a tu je galerija fotografija načinjena s P1000. Zasad ga ima jedan dobavljač na Nabava.net po 6.802 kn (za naručiti).

25.08.2018. (06:15)

Bug recenzija fotoaparata: Panasonic predstavio kompaktni fotoaparat – Lumix LX100 II

06.07.2017. (12:36)

Kad se već ne može gore...

Nikon Coolpix P900 – najbolja kamera za detaljno fotografiranje Mjeseca!

Ne može se pričati o Nikonovom odličnom fotoaparatu Coolpix P900, a da se prvo ne navede leću. Ovo širokokutno čudo na 24mm može zabilježiti zadivljujuću količinu vizualnih informacija – u stanju je iščupati Mjesec s neba optičkim zumom od 83x. Ova super-zum kamera i njena leća imaju razinu razlučivosti koju se rijetko nađe kod kamera s fiksnim objektivom, a zahvaljujući tome ova kamera od 16-megapixela može odlično snimiti portret, prirodu, akciju ili gorespomenuti Mjesec. Iako je izašla 2015. godine Coolpix P900 je Nikonova najmoćija kamera sa super-zumom. Nikon je prodaje za 600 dolara, ali na netu se nudi i za ispod 500 dolara, preporučuje Mashable.