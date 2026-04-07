Rađen za svemir
Razlozi zašto je Nikon D5 bio najbolji izbor za misiju Artemis II
Iako je star deset godina, Nikon D5 je odabran kao primarna kamera misije Artemis II zbog dva ključna razloga: dokazane pouzdanosti u ekstremnim uvjetima svemira i superiornih performansi pri visokom ISO-u. Dok noviji modeli (poput Z9) imaju više megapiksela, D5 ostaje Nikonov rekorder u čistoći slike pri slabom osvjetljenju. Budući da je svemir izrazito mračan, a misija zahtijeva snimanje detalja tamne strane Mjeseca, senzor D5 omogućuje upotrebu ekstremnih ISO vrijednosti bez gubitka ključnih vizualnih podataka, što ga čini najpouzdanijim alatom za ovaj povijesni zadatak. PetaPixel