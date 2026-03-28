Samo u fotošopu
Svi proizvođači fotoaparata se slažu: generativni AI nema što raditi u fotićima
Vodeći svjetski brendovi – Canon, Nikon, Sony, Fujifilm, Sigma, OM System i Panasonic – zauzeli su zajednički stav protiv ugradnje generativne umjetne inteligencije u fotoaparate. Za razliku od proizvođača pametnih telefona koji forsiraju “izmišljanje” detalja, čelnici ovih tvrtki ističu važnost autentičnosti i užitka u procesu stvaranja. Iako podržavaju AI za poboljšanje autofokusa ili smanjenje šuma, odlučno odbijaju alate koji kreiraju lažni sadržaj. Fokus ostaje na zaštiti integriteta autora i razvoju sustava za provjeru izvornosti (C2PA), jer, kako kažu, prava fotografija zahtijeva stvarni subjekt i ljudski element. PetaPixel