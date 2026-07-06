Lekcija Ericha Fromma i dva načina života: 'Tko si ti ako izgubiš ono što imaš? Prava vrijednost je u bivanju, a ne u posjedovanju' - Monitor.hr
Danas (23:00)

Imati motor je jedno, a voziti ga nešto drugo

Lekcija Ericha Fromma i dva načina života: ‘Tko si ti ako izgubiš ono što imaš? Prava vrijednost je u bivanju, a ne u posjedovanju’

Autor na Space Daily kroz vlastito iskustvo kupnje motora i propadanja biznisa ilustrira teoriju Ericha Fromma o dva načina života. U modusu “imati”, naš identitet ovisi o stvarima, što vodi u prazninu i strah od gubitka. U modusu “biti”, okrenuti smo unutarnjem rastu, stvaralaštvu i proživljenom iskustvu. Zamka je i „lažni minimalizam“ koji služi samo za hvalisanje. Poanta nije u potpunom odricanju od imovine, već u tome da ne dopustimo da nas stvari posjeduju. Ravnoteža između ova dva modusa je cjeloživotna praksa, a ne konačni cilj.


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Erich Fromm: Anatomija ljudske destruktivnosti

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Čovjeka ne usrećuje samo zadovoljenje fizičkih nagona niti mu ono jamči zdravlje. Njegov problem nije u tome da najprije zadovolji svoje fizičke potrebe, a tada, kao vrstu luksuza, razvija svoje strasti ukorijenjene u karakteru. One  su prisutne od samog početka njegove egzistencije i često imaju veću snagu od fizičkih nagona. Kada promatramo individualno i masovno ponašanje, nalazimo da želja za zadovoljenjem gladi i seksa čini samo manji dio čovjekove motivacije. Glavni motivi su čovjekove racionalne i iracionalne strasti: težnja za ljubavlju, nježnošću, solidarnošću, slobodom i istinom kao i nagon za vladanjem, podređivanjem, razaranjem; narcisoidnost, pohlepa, zavist, ambicija… Te ga strasti pokreću i uzbuđuju; one su građa od koje su stvoreni ne samo snovi, već sve religije, mitovi, umjetnost – ukratko, sve što život čini smislenim i vrijednim. U pokušaju da transcendira trivijalnost svog života čovjek traga za avanturama, on želi prijeći ograničenja ljudske egzistencije. To velike vrline i velike poroke, stvaranje kao i destrukciju, čini tako uzbudljivim i atraktivnim. Buka

11.11.2020. (13:30)

Posluh naš svagdašnji

Tatjana Gromača: Svijet je danas nalik na duhovnu močvaru

U knjizi eseja ‘O neposlušnosti Erich Fromm piše o činu neposlušnosti kao o činu slobode, krećući od drevnog biblijskog mita o Adamu i Evi, ili od grčkoga mita o Prometeju, koja mu oba daju za pravo zaključiti kako je ljudska civilizacija zasnovana na činu neposlušnosti. Fromm u ovom eseju kaže kako se čovjek, tijekom razvoja civilizacije, nastavio razvijati preko svojih djela neposlušnosti, no isto tako, napominje kako nije nevjerojatno da će se razvoj civilizacije, jednako tako, okončati činom poslušnosti. Trebalo bi dobro promisliti o ovoj postavci, jer su to pitanja koja oslikavaju i kroje društveno tkivo. Lupiga