Imati motor je jedno, a voziti ga nešto drugo
Lekcija Ericha Fromma i dva načina života: ‘Tko si ti ako izgubiš ono što imaš? Prava vrijednost je u bivanju, a ne u posjedovanju’
Autor na Space Daily kroz vlastito iskustvo kupnje motora i propadanja biznisa ilustrira teoriju Ericha Fromma o dva načina života. U modusu “imati”, naš identitet ovisi o stvarima, što vodi u prazninu i strah od gubitka. U modusu “biti”, okrenuti smo unutarnjem rastu, stvaralaštvu i proživljenom iskustvu. Zamka je i „lažni minimalizam“ koji služi samo za hvalisanje. Poanta nije u potpunom odricanju od imovine, već u tome da ne dopustimo da nas stvari posjeduju. Ravnoteža između ova dva modusa je cjeloživotna praksa, a ne konačni cilj.