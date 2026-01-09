Malo istočnjačke filozofije i problem se sam smanji

Tekst New Tradera izdvaja pet načela Miyamota Musashija iz Knjige pet prstenova koja pomažu u očuvanju smirenosti pod pritiskom. Ključ je fokus na cilj, prihvaćanje onoga što ne možemo kontrolirati, priprema prije krize, eliminacija mentalnog i praktičnog “viška” te nevezivanje identiteta uz ishod. Smirenost nije urođena osobina, nego trenirana vještina. Musashijev pristup pokazuje da se pritisak ne uklanja, već se uči kako na njega reagirati učinkovito i stabilno.