Tuširanje više nikad neće biti isto nakon ove spoznaje

Iako nam se čini da možemo izravno osjetiti je li nešto vlažno, odnosno mokro, ljudi nemaju posebne receptore za takvu vrstu osjeta u koži. Umjesto toga, osjećaj “mokrog” nastaje kombinacijom drugih osjeta, ponajprije hladnoće i mehaničkog podražaja. Istraživanja su pokazala da hladniji predmeti djeluju “mokrije”, da je dlakava koža osjetljivija te da se osjećaj vlage smanjuje kad se blokira živčana aktivnost. Mozak, koristeći prethodno iskustvo, iz tih signala zaključuje je li koža mokra ili ne. IFL Science