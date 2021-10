Dodavanje soli na ranu

Guverner HNB-a je ljudima poručio da će im rate kredita porasti 20%. Guverneri središnjih banaka inače rijetko daju izjave, a kada ih daju, one su kratke, škrte i smirujuće. Nakon njegove nevjerojatne izjave dobio sam hrpu poruka i s molbom da ljudima objasnim o čemu je riječ i dam savjete. Neki su bili bijesni, drugi vrlo zabrinuti i izgubljeni a bilo je i onih koji su iznosili konkretne prijedloge i molili da im potvrdim je li to pravo rješenje. Neki su htjeli zatvoriti kredit makar prodali dio imovine i posuditi novac od rodbine da to učine. Guverner je tako posijao strah jer ljudi opečeni od slučaja franak, prešutnih prekoračenja, prevara leasing društava i torbarenja austrijskih kreditnih zadruga po Hrvatskoj nemaju nikakvo povjerenje u HNB. Ono što je još čudnije jest da HNB nikada nije upravljao kamatnom stopom, jer je u provođenju monetarne politike koristio fiksni devizni tečaj. Upravljanje kamatama prepustio je bankama. Kada već ne upravlja kamatama on je preuzeo ulogu upravljanja strahom ljudi, kao da im nije dovoljno sijanja straha od korone. Sve je u stvari u rukama stranih banaka, a HNB samo glumi središnju banku. Unatoč tome takvi ljudi nas guraju u projekt uvođenja eura u ovo vrijeme dubokih tektonskih poremećaja. Ivan Lovrinović za Epodhu.