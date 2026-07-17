Ispovijed na disco podiju
Madonna – Confessions II: Mračni disco kraljice popa
Poveže li se Madonnino učestalo pozivanje na ples, kojem daje važnost duhovnog pročišćenja i ozdravljenja, stvari nekako liježu na svoje mjesto kad se uzme u obzir da je današnji svijet postao tempirana bomba nakupljenog stresa. Madonna time cilja u dva smjera. U prvom, iako u poodmakloj dobi, ali u duhu titule „kraljice popa“ i vladarice plesnih podija s albumom pokušava izvesti svoj labuđi pjev, tj. ponuditi vrhunski plesni album, a s druge strane ne skriva tmaste misli, strahove i želju za oprostom. Recenzija na Ravno do dna