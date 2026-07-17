Madonna - Confessions II: Mračni disco kraljice popa - Monitor.hr
Danas (19:00)

Ispovijed na disco podiju

Madonna – Confessions II: Mračni disco kraljice popa

Poveže li se Madonnino učestalo pozivanje na ples, kojem daje važnost duhovnog pročišćenja i ozdravljenja, stvari nekako liježu na svoje mjesto kad se uzme u obzir da je današnji svijet postao tempirana bomba nakupljenog stresa. Madonna time cilja u dva smjera. U prvom, iako u poodmakloj dobi, ali u duhu titule „kraljice popa“ i vladarice plesnih podija s albumom pokušava izvesti svoj labuđi pjev, tj. ponuditi vrhunski plesni album, a s druge strane ne skriva tmaste misli, strahove i želju za oprostom. Recenzija na Ravno do dna

 


Slične vijesti

23.04. (22:00)

Kraljica popa i čovjek koji pop nosi u imenu

Madona i Iggy Pop zasjenili sve ostale na ovogodišnjoj Coachelli

Madonna je gostovala Sabrini Carpenter na grandioznoj glavnoj pozornici Coachelle koja kao da je u tom trenutku izgledala kao centar velegrada u malom – ugođaj kao da je tamo u tom trenutku smješten cijeli Broadway. Obje u korzetima i gotovo identične visine, s tim da nije bilo medija koji nije naglasio njihovu dobnu razliku. Jasno je da je Sabrina samo novakinja koju industrija ukalupljuje po Madonninoj oprobanoj praksi diktata kulta tijela. Te večeri je na Coachelli bio u pitanju Sabrinin koncert, ali je teren bio Madonnin. Drugi je tu čovjek koji se zove Pop, ali neki ga smatraju kraljem rocka – gol do pasa, mlatara rukama i šepa dok hoda poput relikta posljednjeg plemenskog čovjeka iz vremena kad je ljudsko tijelo bilo samo tijelo, bilo mlado ili staro. Niti ga možemo, niti želimo zamisliti kao susjeda, već jedino kao putnika koji će s nama nešto podijeliti, provesti neko vrijeme zajedno (jer i vrijeme je vječiti putnik) i potom se rastati kad svatko opet krene nekim svojim putem. „And I ride and I ride…“ Zoran Stajčić za Ravno do dna

16.09.2023. (13:00)

Progresivna i provokativna zabavljačica

Pepsi je nakon 34 godine objavio reklamu s Madonnom, zabranjenu zbog njenog spota “Like a Prayer”

Pepsi nakon 34 godine objavio Madonninu zabranjenu reklamu ⋆ Muzika.hr

Nakon duge 34 godine od povlačenja “kontroverzne” reklame koja je izazvala burne reakcije diljem svijeta zbog Madonninog provokativnog spota za pjesmu “Like a Prayer”, Pepsi je napokon odlučio vratiti ovu legendarnu reklamu u javni prostor. Ovaj neočekivani povratak dogodio se tijekom dodjele MTV Video Music Awards 2023., a vidno zadovoljna Madonna podijelila je tu vijest na svojim društvenim mrežama. U postu je naglasila kako je odbila mijenjati bilo koji dio svog “kontroverznog” glazbenog spota i time postala začetnica svojevrsnog umjetničkog otpora kompromisima. Madonna je zaključila riječima hvale prema Pepsiju na konačnom razumijevanju genijalnosti njihove suradnje, istaknuvši važnost umjetnika koji se ne boje izazivati i narušavati ustaljeni mir. Mixer

15.09.2023. (14:46)

Nakon 34 godine objavljena Madonnina zabranjena reklama za Pepsi

04.08.2017. (14:20)

Oku i uhu ugodno

Najskuplji glazbeni spotovi

Kada su u pitanju glazbeni spotovi, Madonna i Michael Jackson najviše su trošili kako bi prezentirali svoje pjesme. Najskuplji spot svih vremena je spot za pjesmu Scream koju izvode Michael i Janet Jackson, koji je koštao 7 milijuna dolara. Na drugom mjestu je Madonnin spot Express Yourself koji je režirao David Fincher, a koji je koštao 5 milijuna dolara. Buka

11.01.2017. (10:45)

Intervju s Madonnom + slike u donjem rublju

28.12.2016. (13:51)

Žena za sva vremena

Vuković Runjić: Madonna nam održala lekciju kako je to biti uspješna žena

“Žena je na neki čudan način odgovorna što je prešla tridesetu, četrdesetu, pedesetu… To joj se bilježi kao mana i velika nesposobnost da zaustavi vrijeme ili objektom još jedne sprdnje ako ga je estetskom kirurgijom – uglavnom neuspješno – pokušala zaustaviti. No, sve je to nevino i naivno prema nasilju o kojem je progovorila Madonna. Na repertoaru je bilo svega – od silovanja do verbalnog i tjelesnog nasilja. Naime, usudila se svojedobno podijeliti svoje seksualne fantazije sa svijetom, a to pristojna žena ne radi”, piše Milana Vuković Runjić. Jutarnji

14.12.2016. (11:24)

I, ako može, 'Like a Virgin' bar do 50. godine

Madonna: Budite lijepe, slatke i seksi, ali ne prepametne

“Pred vama stojim kao otirač. Mislim, kao zabavljačica”, rekla je Madonna primajući nagradu za ženu godina na Billboardovim Women in Music zahvalivši se priznanju za 34-godišnju karijeru “pred licem eklatantnog seksizma i ženomrštva, konstantnog bulinga i neprestanog zlostavljanja” (ovdje video govora). Rekla je kako se od žena u glazbenom biznisu očekuje da bude “lijepe i slatke i seksi”, ali ne i “prepametne” ni seksualno oslobođene, te da je “starenje grijeh”. Huffington Post

08.12.2016. (15:46)

Video: Madonna gošća Jamesa Cordena u Carpool Karaoke

08.09.2016. (16:28)

"Mama ponekad mora biti kuja": Madonna izgubila skrbništvo nad sinom

04.04.2016. (08:24)

Madonnin sin ne želi se vratiti majci, s ocem je u Londonu, na Instagramu se potpisao sa "Son of a Bitch", nakon što je ona Guya Ritchieja nazvala "Son of a Bitch"