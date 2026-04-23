Kraljica popa i čovjek koji pop nosi u imenu

Madonna je gostovala Sabrini Carpenter na grandioznoj glavnoj pozornici Coachelle koja kao da je u tom trenutku izgledala kao centar velegrada u malom – ugođaj kao da je tamo u tom trenutku smješten cijeli Broadway. Obje u korzetima i gotovo identične visine, s tim da nije bilo medija koji nije naglasio njihovu dobnu razliku. Jasno je da je Sabrina samo novakinja koju industrija ukalupljuje po Madonninoj oprobanoj praksi diktata kulta tijela. Te večeri je na Coachelli bio u pitanju Sabrinin koncert, ali je teren bio Madonnin. Drugi je tu čovjek koji se zove Pop, ali neki ga smatraju kraljem rocka – gol do pasa, mlatara rukama i šepa dok hoda poput relikta posljednjeg plemenskog čovjeka iz vremena kad je ljudsko tijelo bilo samo tijelo, bilo mlado ili staro. Niti ga možemo, niti želimo zamisliti kao susjeda, već jedino kao putnika koji će s nama nešto podijeliti, provesti neko vrijeme zajedno (jer i vrijeme je vječiti putnik) i potom se rastati kad svatko opet krene nekim svojim putem. „And I ride and I ride…“ Zoran Stajčić za Ravno do dna


