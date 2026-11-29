Umjetnica je prisutna
Marina Abramović sutra slavi 80. rođendan: Performansi u kojima je svoje tijelo dovodila do granica izdržljivosti
Rođena u Beogradu, gdje je završila tamošnju ALU. Pohađala Majstorsku radionicu Krste Hegedušića, pokretača hlebinske naive. Od 1970-ih godina istraživala je koliko mogu izdržati i umjetnik i publika kada su suočeni s boli, rizikom, kontrolom i odgovornošću. Povjesničari umjetnosti često njezin pristup opisuju kao rani oblik „personal brandinga”, u kojem se osoba i umjetničko djelo stapaju u jedinstvenu cjelinu. Mnogo prije većine drugih umjetnika shvatila je kako funkcionira ekonomija pažnje i kako se na njoj može izgraditi prepoznatljiv identitet. Prekretnica karijere bio je performans “The artist is present” u njujorškoj MoMA-i 2010. gdje je tijekom tri mjeseca, osam sati dnevno, sjedila za stolom i u tišini gledala posjetitelje u oči. Posjetilo ju je gotovo 800.000 ljudi. DW