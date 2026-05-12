Oni imaju koncept za njezinu umjetnost

Marina Abramović prva živuća umjetnica u povijesti Venecijanskog bijenala sa samostalnom izložbom
U godini svog 80. rođendana izložbom u Gallerie dell’Accademia, koncipiranoj kao duboki dijalog između njezine pionirske umjetnosti performansa i renesansnih remek-djela, Marina Abramović odaje počast gradu koji ju je formativno odredio, kroz postav koji spaja njezino desetljećima dugo istraživanje izdržljivosti i ranjivosti s duboko ukorijenjenom venecijanskom baštinom. Abramović ovaj dijalog, koji obilježava 450 godina od nastanka Tizianova remek-djela, naziva “nevjerojatno zastrašujućim”, ističući u kratkom razgovoru tim povodom za New York Times kako je njezina verzija, na kojoj u naručju drži tijelo tadašnjeg partnera Ulaya, zapravo bila predskazanje njegove smrti 2020. godine. Cijelo iskustvo organizirano je gotovo ritualno, krajnje rigorozno i zahtijeva potpuni angažman: telefoni su zabranjeni, posjetiteljima se nude slušalice za blokiranje okolne buke uz preporuku da u galeriji provedu barem tri sata… tportal