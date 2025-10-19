Kad metla postane manifest

Moj novi rad pod nazivom Intimitet povezujem s događajima iz osobnog života koji korespondira sa snažnom figurom oca i njegove bivše užarske radionice kroz koju sam ostvarila niz samostalnih projekata i kroz koje sam gradila ne samo svoju umjetnost već i sebe kao osobu. Naime, Vlasta Delimar od oca je naslijedila imanje u Štaglincu, na kojem je pokrenula festival performansa Moja zemlja, u sklopu kojeg su gostovali mnogi suvremeni umjetnici. Danas više nema užarske radionice. Ona je srušena, zakopana i nalazi se pod zemljom na istom imanju na kojem je nekada fizički postojala. Mjesto na kojem je postojala užarska radionica pretvoreno je u zelenu površinu kao novi resurs za novo umjetničko djelovanje. “Intimitet” je bio izbor od četrdeset fotografija radova nastalih kroz četrdeset godina njezina djelovanja a koje su javnosti bile pokazane prošle godine u Hrvatskom društvu likovnih umjetnika. Sve je ove fotografije ova umjetnica također zakopala na vlastitom imanju. Jutarnji

