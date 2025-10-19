Siniša Labrović u centru Zagreba izveo performans zbog kojeg je otkazan Oglede festival - Monitor.hr
Danas (13:00)

Kad metla postane manifest

Siniša Labrović u centru Zagreba izveo performans zbog kojeg je otkazan Oglede festival

Nakon otkazivanja festivala Oglede koji je trebao biti održan u Velikoj Gorici zbog pritisaka braniteljskih udruga, umjetnik Siniša Labrović ipak je izveo performans “Zastave svih zemalja, ujedinite se” na Trgu bana Jelačića. S nepalskom i hrvatskom zastavom na metli i lopati simbolično je čistio ulice, potičući ideju solidarnosti među radnicima i ljudima “s dna društvene ljestvice”. Performansom je progovorio protiv mržnje i netolerancije, naglasivši važnost poštovanja i suradnje među ljudima bez obzira na porijeklo. tportal


