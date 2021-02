Učlanjeni u sektu

Drugi nastavak analize Sanje Modrić (ovdje je prvi): Ministar želi i da se djeci dragovoljaca, ratnih vojnih invalida i branitelja s najmanje 100 dana borbenog sektora omogući i prioritetno zapošljavanje. Za stjecanje novih prava također više neće biti potrebno niti dokumentirati ratni put. Predlagač tvrdi da je to suvišno jer pribavljanje dokaza o ratnom putu ”onemogućava provođenje postupka u zakonskom roku” te da se podaci o ratnom putu za svakog hrvatskog branitelja ionako već nalaze u Evidenciji branitelja, odnosno bivšem Registru… Već postojeći Zakon o pravima hrvatskih branitelja jasno je razgraničio tu skupinu od svih ostalih građana, a sada te razlike postaju još veće među svima onima koji nemaju stan, ne mogu dobiti kredit, koji su bolesni, idu u mirovinu ili im dijete nema posao. Kod Medveda privilegije samo bujaju. I još se stalno stvara dojam da je sve to još uvijek premalo. Ali zato HDZ lakše pobjeđuje na izborima, a nijedna cijena za to nije prevelika. Sanja Modrić, Telegram