Lijepa kano si nam opljačkana

Na Twitteru, u Facebooku i kojegdje još Trump je ne samo toleriran, nego favoriziran, dok su njegove laži i njegove fantazmagorije donosile sljedbenike, klikove, profit. U ovom trenutku, kada pada s vlasti, a njegove akcije mogu financijski naškoditi i mrežama, on postaje “persona non grata”, zatvaraju mu se profili, a strogoća se vježba na Parleru. Nepravedno? Da, ali nije bitno. Bitno je da prestaje biti unosan, postaje štetan. To je kapitalizam, gubitnici – osvrće se Inoslav Bešker na licemjerni odnos prema slobodi izražavanja.