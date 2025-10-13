Od karijere nudi se plug

Hrvatska je u deset godina izgubila više od 400 tisuća stanovnika, no inicijativa Marshall Plan Hrvatska – Budućnost uz dijasporu i njezin projekt Cro Green nude model povratka temeljen na znanju, kapitalu i održivoj poljoprivredi. Cilj je potaknuti povratak mladih obitelji i revitalizaciju ruralnih područja kroz eko-proizvodnju, zadruge i potporu države. Vladi se predlaže da projekt proglasi strateškim, jer bi – uz dijasporu kao pokretač – mogao potaknuti demografski i gospodarski preokret te ponovno napuniti ispražnjena sela. Novi list