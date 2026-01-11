Safdiejev saft
Marty Supreme: Chalamet ima laganu prednost ispred DiCaprija za Oscare…
Priča je smještena u rane pedesete godine prošlog stoljeća i prati Martyja Mausera, mladog prodavača cipela koji se usto profesionalno natječe u stolnom tenisu, sportu koji se u to vrijeme još nije shvaćao pretjerano ozbiljno. Marty tako ima probleme s financiranjem svojih odlazaka na međunarodna natjecanja, pa se odaje kriminalnim djelatnostima koje uključuju sve od krađe i pljačke do klasičnog hustlinga koji obavlja sa svojim prijateljem, taksistom Wallyjem. Chalametov Marty je sjajno izvedeni primjer onog stereotipnog američkog muškarca, beskrupuloznog, hvalisavog i usmjerenog isključivo na vlastiti probitak, tipa kakav će postati temeljem za yuppie kulturu osamdesetih, pa možda to objašnjava i Safdiejevu odluku da za soundtrack svog filma anakrono bira upravo hitove iz te dekade kao da postavlja pitanje zašto je Amerika i dalje opsjednuta s takvim sociopatima iz tog vremena… Ravno do dna