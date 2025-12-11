Jedan frontmen ne čini bend

Album “Treći svijet” nije bio veliki hit kad je izvorno objavljen, prečudna je u vrijeme novog vala bila njegova tekstura spletena od utjecaja iz raznih krajeva svijeta zbog koje je zvučao kao soundtrack pustolovina Corta Maltesea, ali do danas, kad je takav pristup postao cijenjen, mnogi ga smatraju jednim od najboljih jugoslavenskih albuma. S Oremovićevim dokumentarcem, može se reći da je album dobio i film kakav zaslužuje, a paralelno s objavom i sam film je dobio vlastiti soundtrack, golemu svaštaru na čak tri ploče koja istovremeno pokušava funkcionirati kao svojevrsna “Best of” kompilacija s posebnim težištem na prva dva albuma.

ok Rundeku "Treći svijet" predstavlja onaj različit od "ovog svjeta" i "onog drugog svjeta" na koji valjda odlazimo nakon boravka na zemlji, Sacher će pričati o svijetu koji "nije Hollywood, a nije ni Mosfilm". Tako dolazimo do zaključka da pravi "treći svijet" na kraju nije niti Sacherov "Treći svijet", niti onaj Rundekov, već neki treći. Koji nastaje iz sukoba ili kolaboracije njihovih trećih svjetova. Ivan Laić za Ravno do dna.