Jedan frontmen ne čini bend
Frontmen Rammsteina sinoć nastupio u zagrebačkoj Areni: 18+ provokacija s manje poznatim pjesmama
Dočim na Rammsteinovim koncertima publika gotovo svaku pjesmu pjeva od početka do kraja bez obzira na stupanj poznavanja njemačkoga jezika, na solo Tillu tek tu i tamo koja točka bude dočekana nešto boljom reakcijom, bila ona iz njegovog prošlog solo projekta nazvanog jednostavno Lindemann ili s aktualnog albuma “Zunge” koji je službeno promoviran i u jednakoj mjeri zastupljen u setlisti kao i stariji non-Rammstein sadržaj. Cijene ulaznice, pive i mercha su iste kao i na Rammstein koncertima, ali barem nije bilo blata. Arena je bila daleko od pune, što možda govori o potrebi za prostorom većim od Boćarskog doma, a manji od Arene, kažu na Ravno do dna