Grijehovi prošlosti kucaju na vrata

Laić: Odlukom o objavi Epsteinovih dokumenata Amerika je Trumpa ugrizla nazad

Već dugo Trump nije bio toliko iscrpljen i slab. Iscrpljen od poraza koje je nanizao u vrlo kratkom vremenu nakon što je u svoj drugi mandat ušao čeličnom šakom i autokratski moćno nošen na krilima Kongresa i Senata pod vlastitom upravom i Vrhovnog suda spremnog da uvijek stane njegovu stranu. Opijen političkom svemoći počeo je uzimati sve više slobode i sve više gristi, a onda se dogodilo nešto što vjerojatno nije očekivao – Amerika je ugrizla nazad. Bez obzira na to hoće li se u Epsteinovim dosjeima pojaviti i neki nedvojbeni dokaz da je sam Trump sudjelovao u aktivnostima pedofilskog kartela, ovi dokumenti već sad su se pokazali kao Trumpov kriptonit. Na njima je, izgleda, slomio zube i ispustio iz ruku uzde svoje političke moći i prije isteka prve godine otkako se vratio na vlast. Za godinu dana održat će se međuizbori na kojima će vjerojatno ostati bez barem jedne od poluga vlasti, što će mu dodatno smanjiti moć, ali neće trebati čekati ni do tada da uđe u ono što se naziva lame duck periodom, odnosno razdoblje političke nemoći. Ivan Laić za Ravno do dna


