Buka je konačno našla svoj dom

Swansi u Boogaloo-u: Bend se stišao i sad smo ih napokon čuli. Doživjeli smo ih bolje nego ikad

U slučaju Swansa, naime, stvar koja je njihove koncerte činila drukčijima od drugih uvijek je bila njihova glasnoća. Razina njihove buke često bi trusila žbuku sa zidova, a bez čepića za uši melodije pjesama se uopće ne bi moglo razaznati od vibracija iz zvučnika. Zloglasnost njihove glasnoće (je li to onda zloglasnoća?), bila je takva da se o malo čemu drugom nakon njihovih koncerata pričalo. Bili smo spremni na sve osim na ono što smo doživjeli, a to je gotovo potpuno odustajanje od terorizma zaglušivanjem. Već na prvoj pjesmi ljudi su počeli vaditi čepiće iz ušiju. Swans nikad nisu bili tiši. Dobro, ovo i dalje treba uzeti sa zrnom soli, jer i najtiši Swans su i dalje jedan od najglasnijih koncerata godine. Boogaloo se pokazao kao puno primjereniji prostor za ovaj ritual od SC-a ili, recimo, Jedinstva gdje smo ih prethodno znali gledati. Tek rijetki su pomislili da to ovaj put “nije bilo to.” Ivan Laić za Ravno do dna. Neki su svoje dojmove podijelili na Forumu odmah nakon svirke.


21.11.2024. (14:30)

Dva dana teških boja

Goran Bare i Majke u Boogaloo-u s dva koncerta slave 40 godina

Bare će s Majkama, kroz dva live koncerta, danas i sutra obilježiti četrdeset godina karijere u zagrebačkom klubu Boogaloo. Miljenik domaće rock scene, koji svojim životom, pričom, stavovima i više od svega stvaralaštvom, zauzima veliko mjesto na hrvatskoj glazbenoj sceni, na zagrebačkim će koncertima izvoditi hitove poput „A ti još plačeš“, „Budi ponosan“, „Baretov blues“, „Ja sam budućnost“, „Mene ne zanima“, „Vrijeme je da se krene“, „Teške boje“ i još mnoge druge. Svi su upoznati s njegovim teškim životnim putom, tragedije koje su obilježile njegovo odrastanje i zreliju dob, mnogima su pak, izvor svijetla i utjehe. Večeras i sutra od 20 sati. Ima i temu na Forumu… Evo kako je izgledalo na velikom koncertu u Domu sportova prije dvije godine. Monitor

08.10.2024. (00:00)

Uvijek isti, uvijek drugačiji

Laibach u Boogaloou: Kovanje budućnosti i prošlosti

Naravno da nastup Laibacha u Boogaloou i historijski ima smisla budući da je u pitanju ista ona dvorana nekad poznata kao Moša Pijade u kojoj su 1983. nastupili u sklopu zloglasnog 12. zagrebačkog muzičkog bienallea izvodeći svoj performans “We Forge the Future” koji se sastojao od više multimedijalnih projekcija od kojih je jedna uključivala paralelno prikazivanje propagandnog filma “Revolucija še traja” sa prizorima iz pornografskog filma. Performas je, legenda kaže, bio prekinut kad je lice Josipa Broza Tita bilo prikazano istovremeno s penisom u erekciji, što je naravno proizvelo nezapamćeni skandal u socijalističkoj zemlji. Poput Heraklitove rijeke, Laibach je vječno u stanju izmjene i njihova dva koncerta nikad nisu ista. Svakim izlaskom na pozornicu otkrivaju nam neko drugo lice, premda im svi oblici nisu i ne mogu biti jednako atraktivni. Ravno do dna, na Forumu su osupnuti njihovom verzijom hita iz 80-ih “I Want to Know What Love Is.

07.10.2024. (16:00)

Natrag u garažu!

Monster Magnet slavi 35 godina u Zagrebu

Rock mašina Monster Magnet vraća se u Zagreb i to u klub Boogaloo u srijedu 9. listopada, u sklopu velike europske turneje kojom obilježavaju 35 godina benda. Prvo desetljeće polako su gradili karijeru bez većih uspjeha, da bi 1998. izdali uspješni “Powertrip” s kojeg su skinuti veliki singlovi “Space Lord”, “Powertrip”, “Temple Of Your Dreams” i “See You In Hell”. Tih godina bend je išao na turneje i s uglednim imenima kao što su Aerosmith, Metallica, Rob Zombie i Marilyn Manson te zaredao još dva uspješna izdanja, “God Says No” i “Monolithic Baby!” Muzika o njima prije 4 godine, Forum, još jedan Forum (i to Monitorov!)

12.05.2024. (12:00)

Glazba koja je zvonka radost

Stajčić: Kries je najbolji hrvatski bend. S naglaskom na „hrvatski“ i s naglaskom na „bend“

Na koncertu u Boogaloou mogao se čuti i primjer kako zvuči bend koji još nije uspio pronaći svoje unutrašnje bilo, a to je bila predgrupa Kosan koja isto broji nemali broj članova. Plivaju oni u nekoj vrsti etno psihodelije, ali je kao krajnji produkt to sve kaotično. Da se razumijemo, voli publika i „kaotično“, ali ne bez groovea. Razlika između njih i Kriesa bila je nebo i zemlja. Kries su nakon njih zvučali kao neki Rolling Stonesi iz kamenog doba koji kao da imaju u živom sjećanju kako tutnji stampedo mamuta i sve to zorno dočaravaju svojom glazbom. Sedam godina je prošlo od albuma „Selo na okuke“ i jest da većini njih koji su na koncertu Kriesa to nimalo ne smeta, jer zadovoljština nikad ne izostaje, no bend je očigledno na pragu novog kreativnog poglavlja. Zoran Stajčić za Ravno do dna.

01.02.2024. (15:00)

Plesat će se već negdje

Boogaloo ostaje, KSET je povukao ponudu za prostor POU-a

Nakon što je na natječaju za poslovni prostor na kojem se tradicionalno nalazi zagrebački klub Boogaloo, vlasnik prostora Pučko otvoreno učilište Zagreb, odlučilo kako je KSET kao ponuđač financijski adekvatniji. Vodstvo Boogalooa na tu odluku je žustro reagiralo uz optužbe kako je natječaj politički namješten, uz veliku podršku javnosti koja je bila ogorčena KSET-ovim postupkom koji je time nanio i štetu ugledu kluba koji ga je desetljećima gradio. KSET je s obzirom na reakciju javnosti odlučio kako se povlači s natječaja. To znači kako Boogaloo ostaje u Boogaloou. KSET je svoje povlačenje objavio putem Facebooka. Muzika… Prethodno je na H-alteru izašao još jedan komentar na tu temu, prije objave o povlačenju.

27.01.2024. (21:00)

Ako treba, uskočit će i 'oni odozgo'

Škugor o slučaju Boogaloo: Problem je kad se raspiše natječaj i kad netko na natječaju ponudi ‘previše’

Problem nije bio to što je desetljećima prostorom ilegalno upravljala “grupa građana”, kao što problem nije bio ni to što su donedavni korisnici navedeni prostor pretpostavljam dobili na upravljanje izravnom pogodbom, što samo po sebi nije nelegalno ali nije ni transparentno poput natječaja Svi vi koji se pitate kako će jedna udruga financirati toliki iznos zakupa samo ću vam reći da biste se jako iznenadili kad biste znali koliko je danas uspješnih poslovnih ljudi svoje formativne godine provelo u ovom klubu. Ima ih koji se uredno pojavljuju na listama najbogatijih Hrvata, pa čak i onih koji su redovito među Top 10 na takvim listama. Nimalo ne sumnjam u to da će ti i takvi podržati nastavak rada kluba koji je odigrao presudnu ulogu u njihovim životima. Siguran sam da će ga podržati i Fakultet elektrotehnike i računarstva, recimo kroz troškove režija koje su i do sad plaćali. Mate Škugor na svom Facebooku, a što su prenijeli i na Ravno do dna.

25.01.2024. (18:00)

Rat klubova

Boogaloo se izbacuje političkom silom? Dosadašnje vodstvo kluba tvrdi kako je natječaj namješten KSET-u

Nakon što je na natječaju za poslovni prostor na kojem se tradicionalno nalazi zagrebački klub Boogaloo, vlasnik prostora Pučko otvoreno učilište Zagreb odlučilo kako je drugi ponuđač financijski adekvatniji, jedan od dosadašnjih voditelja kluba Boogaloo, Anđelko Šipuš (DJ Shipe), na neobičnu priču koja se događa u Zagrebu, žustro je reagirao i ne namjerava popuštati. Neprofitna udruga KSET nudi mjesečno za najam 151.456kn + režije = 166.456 kn, iako su im prihodi za prošlu godinu bili oko 530 tisuća kuna te su im manji od rashoda. Pa hajmo biti realni, znamo svi ko je Kset, čime i šta se bave, i da je jedino njihova Brucošijada u prostorijama fakulteta događaj gdje okupe više od 300 ljudi. Muzika

Oglasili su se i iz KSET-a: KSET je studentska udruga s 315 volontera koja neprofitnim djelovanjem ulaže u 20 različitih projekata i programa orijentiranih na kulturnu, glazbenu, filmsku, dramsku, sportsku i edukativnu ponudu, pritom ne stvarajući financijski profit za pojedince ili članove. Generacije studenata i volontera napravile su KSET onim što je danas te se veselimo programima i okupljanjima na novoj adresi! Večernji

Šipuš tvrdi kako će se nastaviti boriti jer nema namjeru iseliti iz Boogaloo-a (Ravno do dna)

01.12.2015. (15:35)

Sound Clash večer otvara Illectricity Festival

Jedanaesto izdanje Illectricity Festivala audio-vizualnih umjetnosti odvija se od 4. do 12. prosinca na više lokacija u Zagrebu. Hrvatski festival u hladnijem dijelu godine slovi za jedan od najvažnijih glazbenih događaja, dugu tradiciju temelji na otkrivanju novih glazbenih trendova zagrebačkoj festivalskoj publici, uvijek i educira svojim glazbenim izborom te dovodi svježa imena zbog čega Zagreb ne zaostaje za svjetskim metropolama.

I ove je godine Illectricity Festival u suradnji s Burn energetskim pićem pripremio bogat glazbeni program. Illectricity Festival počinje u ponoć u petak 4. prosinca u Sirupu kada će se održati Sound Clash na kojem će se glazbeno sukobiti četiri kolektiva – Team itch, Team Foil, Team Funk Guru i Team phillipe, a ceremoniju će voditi gromki, ali topli glas etera – Topssy. Illectricity Sound Clash je večer koja preispituje ulogu promotera kao selektora sadržaja na klupskim večerima te ulogu DJ-a kao aktivnog elementa u kreiranju sadržaja. Uzor su jamajkanski soundsystem i njihova natjecanja (soundclash), a taj koncept nadopunjen je utjecajem publike. Kroz pet tematski različitih rundi, od kojih svaka traje po sat vremena, svaka DJ ekipa ima 15 minuta po rundi kako bi predstavila svoj zvuk. Senzori pokreta mjere reakcije publike i prikazuju podatke na video zidu, a publika plesom određuje pobjednike svake runde dok se DJ-ima daju točni podaci o utjecaju njihove glazbe na tijek večeri.

Nucomers Night u klubu Funk u srijedu 9. prosinca pokazat će tko će u narednim godinama osvajati srca hrvatskih clubbera. Rezultati natječaja na koji su se mogli prijaviti mladi neafirmirani DJ-evi bit će objavljeni uskoro na Facebook stranici Illectricity Festivala. Ulaz je slobodan.

Main night Illectricity Festivala je okosnica glazbenog programa i održat će se u subotu 12. prosinca 2015. u zagrebačkom klubu Boogaloo. U Zagreb premijerno dolazi Emika u DJ varijanti. Talentirana producentica nakon studija oblikovanja zvuka i upijanja utjecaja s dubstep scene u Bristolu, preselila se u Berlin i upustila u svijet techna. Nakon što je bila inžinjer zvuka za program Native Instruments otisnula se u samostalnu karijeru, potpisala je za Ninja Tune etiketu i izdala dva albuma “DVA” i “Emika”. 2014. pokrenula je Emika Records, a to je izrodilo treće izdanje “DREI” koje prati i album remixeva. Surađivala je s imenima kao što su Brandt Brauer Frick Ensemble, Marcel Dettmann, Jimmy Edgar i Tommy Four Seven, a najnoviji projekt je Kickstarter kampanja kojom je na putu stvaranja svoje prve simfonije inspirirane elektroničkom glazbom, bassom i jekom. Jedan od centara elektroničke glazbe je Dimensions Festival koji se održava na prekrasnoj tvrđavi Punta Christo u Štinjanu kod Pule. Dašak festivala i odlične glazbene selekcije doživjet ćemo na Illectricityju uz nastup Dimensions Soundsystema čiji kolektiv DJ-eva prezentira zvučne pejzaže iz protekla četiri desetljeća, od deep disco i house zvuka preko funka, soula, techna upijaju zvukove Chicaga, Detroita i egzotičnih tonova.

Svima se priključuju CFSN DJs, jedan od najaktivnijih kolektiva u promociji elektroničke glazbe čiji će član Foil imati svoj premijerni live nastup, kao i pobjednik Nucomers natječaja. Za vizuale se brinu LIIK, LiteMotif, ONOXO.

After party glavne večeri Illectricity Festivala se održava u Sirupu, a nastupit će CFSN DJs-i i njihovi prijatelji, a iznenađenja su uvijek moguća.

Uz bogat program radionica i popratnog sadržaja Illectricity donosi spoj zabave i edukacije koji će obilježiti prosinac u Zagrebu.

Ulaznice za Soundclash su 30 kuna u pretprodaji, a 40 na ulazu.
Ulaznice za Main night su 60 kuna u pretprodaji, 75 kuna na ulazu.
Ulaznice za After Party su 30 kuna, a posjetiteljima Main Nighta ulaz je slobodan.
Ograničen broj festivalskih ulaznica dostupan je po cijeni od 85 kuna.
Sve ulaznice su u pretprodaji na Entrio.hr i Entrio prodajnim mjestima.

Organizator Illectricity Festivala je Confusion – udruga za promicanje audio-vizualnih umjetnosti, a više o festivalu možete pronaći na http://www.facebook.com/illectricity, www.instagram.com/illectricity