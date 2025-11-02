Buka je konačno našla svoj dom

Jedanaesto izdanje Illectricity Festivala audio-vizualnih umjetnosti odvija se od 4. do 12. prosinca na više lokacija u Zagrebu. Hrvatski festival u hladnijem dijelu godine slovi za jedan od najvažnijih glazbenih događaja, dugu tradiciju temelji na otkrivanju novih glazbenih trendova zagrebačkoj festivalskoj publici, uvijek i educira svojim glazbenim izborom te dovodi svježa imena zbog čega Zagreb ne zaostaje za svjetskim metropolama.

I ove je godine Illectricity Festival u suradnji s Burn energetskim pićem pripremio bogat glazbeni program. Illectricity Festival počinje u ponoć u petak 4. prosinca u Sirupu kada će se održati Sound Clash na kojem će se glazbeno sukobiti četiri kolektiva – Team itch, Team Foil, Team Funk Guru i Team phillipe, a ceremoniju će voditi gromki, ali topli glas etera – Topssy. Illectricity Sound Clash je večer koja preispituje ulogu promotera kao selektora sadržaja na klupskim večerima te ulogu DJ-a kao aktivnog elementa u kreiranju sadržaja. Uzor su jamajkanski soundsystem i njihova natjecanja (soundclash), a taj koncept nadopunjen je utjecajem publike. Kroz pet tematski različitih rundi, od kojih svaka traje po sat vremena, svaka DJ ekipa ima 15 minuta po rundi kako bi predstavila svoj zvuk. Senzori pokreta mjere reakcije publike i prikazuju podatke na video zidu, a publika plesom određuje pobjednike svake runde dok se DJ-ima daju točni podaci o utjecaju njihove glazbe na tijek večeri.

Nucomers Night u klubu Funk u srijedu 9. prosinca pokazat će tko će u narednim godinama osvajati srca hrvatskih clubbera. Rezultati natječaja na koji su se mogli prijaviti mladi neafirmirani DJ-evi bit će objavljeni uskoro na Facebook stranici Illectricity Festivala. Ulaz je slobodan.

Main night Illectricity Festivala je okosnica glazbenog programa i održat će se u subotu 12. prosinca 2015. u zagrebačkom klubu Boogaloo. U Zagreb premijerno dolazi Emika u DJ varijanti. Talentirana producentica nakon studija oblikovanja zvuka i upijanja utjecaja s dubstep scene u Bristolu, preselila se u Berlin i upustila u svijet techna. Nakon što je bila inžinjer zvuka za program Native Instruments otisnula se u samostalnu karijeru, potpisala je za Ninja Tune etiketu i izdala dva albuma “DVA” i “Emika”. 2014. pokrenula je Emika Records, a to je izrodilo treće izdanje “DREI” koje prati i album remixeva. Surađivala je s imenima kao što su Brandt Brauer Frick Ensemble, Marcel Dettmann, Jimmy Edgar i Tommy Four Seven, a najnoviji projekt je Kickstarter kampanja kojom je na putu stvaranja svoje prve simfonije inspirirane elektroničkom glazbom, bassom i jekom. Jedan od centara elektroničke glazbe je Dimensions Festival koji se održava na prekrasnoj tvrđavi Punta Christo u Štinjanu kod Pule. Dašak festivala i odlične glazbene selekcije doživjet ćemo na Illectricityju uz nastup Dimensions Soundsystema čiji kolektiv DJ-eva prezentira zvučne pejzaže iz protekla četiri desetljeća, od deep disco i house zvuka preko funka, soula, techna upijaju zvukove Chicaga, Detroita i egzotičnih tonova.

Svima se priključuju CFSN DJs, jedan od najaktivnijih kolektiva u promociji elektroničke glazbe čiji će član Foil imati svoj premijerni live nastup, kao i pobjednik Nucomers natječaja. Za vizuale se brinu LIIK, LiteMotif, ONOXO.

After party glavne večeri Illectricity Festivala se održava u Sirupu, a nastupit će CFSN DJs-i i njihovi prijatelji, a iznenađenja su uvijek moguća.

Uz bogat program radionica i popratnog sadržaja Illectricity donosi spoj zabave i edukacije koji će obilježiti prosinac u Zagrebu.

Ulaznice za Soundclash su 30 kuna u pretprodaji, a 40 na ulazu.

Ulaznice za Main night su 60 kuna u pretprodaji, 75 kuna na ulazu.

Ulaznice za After Party su 30 kuna, a posjetiteljima Main Nighta ulaz je slobodan.

Ograničen broj festivalskih ulaznica dostupan je po cijeni od 85 kuna.

Sve ulaznice su u pretprodaji na Entrio.hr i Entrio prodajnim mjestima.

Organizator Illectricity Festivala je Confusion – udruga za promicanje audio-vizualnih umjetnosti, a više o festivalu možete pronaći na http://www.facebook.com/illectricity, www.instagram.com/illectricity