Zuckerbergov nevidljivi mikrofon
Masovne tužbe u Njemačkoj protiv Mete zbog tajnog prikupljanja podataka na internetu
Tvrtka Meta putem nevidljivih poslovnih alata prati korisnike na čak 30 do 40 posto svjetskih internetskih stranica, prikupljajući osobne podatke čak i od onih osoba koje uopće nemaju profile na Facebooku ili Instagramu. Zbog ovog masovnog kršenja privatnosti, u Njemačkoj se sprema ogroman val tužbi kojem su se pridružile stotine tisuća građana. Njemački sudovi već su u tisuću slučajeva presudili u korist tužitelja, dosudivši odštete do 10.000 eura. Konačnu riječ imat će njemački Visoki sud (BGH), a odluka bi mogla drastično utjecati na cijelu Europu. DW