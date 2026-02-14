Sve više zemalja ograničava pristup društvenim mrežama maloljetnicima - Monitor.hr
Danas (18:00)

Mobitel može pričekati. Djetinjstvo baš i ne

Sve više zemalja ograničava pristup društvenim mrežama maloljetnicima

Australija je prva uvela zabranu društvenih mreža za mlađe od 16 godina, uz visoke kazne za platforme koje se ne pridržavaju zakona. Slične mjere razmatraju ili uvode Francuska, Španjolska, Slovenija, Danska, Grčka i druge europske zemlje, dok Europski parlament poziva na usklađenu dobnu granicu. Velika Britanija i SAD preispituju postojeća pravila, a Kina, Malezija, Indija i Norveška uvode ili najavljuju stroža ograničenja. Rasprava se vodi oko zaštite mentalnog zdravlja i sigurnosti djece, dok kritičari upozoravaju na provedivost i prava mladih korisnika. Index… Predsjednica Komisije Ursula von der Leyen podržava rješenje na razini EU-a, uz oslanjanje na Akt o digitalnim uslugama (DSA). Raspravlja se o uvođenju digitalnog identiteta za provjeru dobi, no kritičari upozoravaju na tehničke i privatnosne rizike te sumnjaju u učinkovitost zabrana bez stvarne provedbe i promjena u radu platformi. Deutsche Welle, Index


Slične vijesti

03.02. (18:00)

Nešto kao parking, ali na Internetu - svi bi sve odjednom naplaćivali

Meta testira premium verzije svojih mreža: Dodatne pogodnosti s pretplatom

Internet je godinama bio “besplatan”, ali čini se kako svijet sve više ide prema pretplatama. Pitanje više nije hoćemo li plaćati, nego koliko ćemo još toga staviti na mjesečnu pretplatu. I Meta eksperimentira s plaćenim verzijama Instagrama, Facebooka i WhatsAppa, dok osnovne ostaju besplatne. Premium opcije uključuju anonimno gledanje Storyja, uvid u tko ne prati korisnika natrag i AI agenta Manusa za zadatke poput planiranja putovanja ili izrade prezentacija. Cilj je kombinirati oglase, pretplate i AI usluge. Uz to, AI agent Moltbot omogućuje automatizaciju zadataka lokalno na računalu, ali donosi i sigurnosne rizike. Pitanje je koliko su korisnici spremni platiti za društvene mreže u eri “subscription fatiguea”. Razgovarali o tome na Netokraciji

22.12.2025. (14:00)

Sve je privatno, dok ne postane problem

Dark social: skriveni online svijet mladih izvan pogleda odraslih, ali s većim rizikom od nasilja

Dark social obuhvaća privatne poruke, zatvorene grupe i aplikacije u kojima se danas odvija većina komunikacije djece i mladih, izvan pogleda roditelja i institucija. Iako nude osjećaj sigurnosti, ti prostori često skrivaju vršnjačko nasilje, manipulaciju, sextortion i grooming. Zbog enkripcije nema klasičnog nadzora, pa se odgovornost prebacuje na edukaciju, povjerenje i komunikaciju. Stručnjaci ističu da zabrane ne pomažu: ključno je jačati digitalnu pismenost, osnažiti djecu da reagiraju i povezati roditelje, škole i mlade u zajednički sustav podrške. Netokracija

27.10.2025. (00:00)

Porcija tuđeg mišljenja kojeg nismo naručili

Život s predrasudama: Vedrana Pribičević o borbi s kilogramima i okrutnošću društva

Ekonomska stručnjakinja Vedrana Pribičević godinama trpi uvrede i prijetnje zbog pretilosti, čak i na radnom mjestu. Iako je svjesna zdravstvenih rizika, ističe da ljudi ne bi smjeli nametati tuđa rješenja. Od djetinjstva se bori s neshvaćanjem liječnika i društvenim stigmatiziranjem, a psihičke posljedice bile su teške. Prekretnica su joj postali susreti na bazenu s ljudima koji su joj pružili podršku i poštovanje. Danas otvoreno govori o predrasudama i važnosti empatije prema onima koji žive s prekomjernom težinom. HRT

03.10.2025. (15:00)

TikTok generacija – skrolaj dok ti ne dođe psiholog

Postoji veza između intenzivnog surfanja po društvenim mrežama i psihičkih problema

Više od 80 % mladih u Njemačkoj svakodnevno koristi društvene mreže, prosječno 3,5 sata. Psiholozi traže zabranu profila za djecu mlađu od 13 godina, roditeljski nadzor do 18., te ograničavanje ovisničkih funkcija poput beskonačnog skrolanja i push-notifikacija. Stručnjaci upozoravaju na porast depresije, anksioznosti i poremećaja spavanja kod adolescenata. Sve mlađa djeca koriste platforme, iako službene dobne granice to ne dopuštaju. Predlaže se i zabrana privatnih mobitela u školama te uvođenje sustavne edukacije za djecu i nastavnike. Politika se poziva da preuzme odgovornost. DW

11.09.2025. (19:00)

Travama protiv farmacije, filterima protiv istine

Kako je profil dobrohotnog starca koji dijeli narodne recepte za zdravlje postao najbrže rastući regionalni influencer

Riječ je o profilu Dida Zvonko travar s Velebita koji je u samo par mjeseci tamo prikupio 400.000 pratitelja i postao zdravstveni guru žena u Hrvatskoj i na cijelom Balkanu. Tkogod vodi taj profil, očito dobro zna što radi i vjerojatno je netko tko ima iskustva u marketingu. Jer, svaka Didina objava kao da je iz priručnika manipulativne persuazivne komunikacije. Do Didinih brojki danas je, kaže vlasnik jedne agencije, teško doći bez velikih ulaganja jer su algoritmi sve restriktivniji, a publika prezasićena. Dida nudi narodne recepte, nostalgiju i prividnu autentičnost, uz stalna odricanja od odgovornosti. Publika ga doživljava kao prijatelja, ljubavnika i očinsku figuru u jednom, a priče o skrivenim istinama i otporu „big pharmi“ samo učvršćuju njegovu mistiku. Iako „ništa ne prodaje“, tu su e-brošure i proizvodi, a komunikacijski trikovi i krizni spinovi otkrivaju da Dida nije nikakav dida – nego brend u škrinji s travama. Netokracija

09.09.2025. (22:00)

Snuff stuff

Smrt streamera i rođenje industrije poniženja

Smrt francuskog streamera Raphaëla Gravena, poznatog kao Jean Pormanove, tijekom višednevnog prijenosa na Kicku razotkrila je mračnu stranu digitalne kulture. Fenomen “trash streaminga” pretvara nasilje i samouništenje u spektakl, dok publika aktivno sudjeluje donacijama i poticanjem ekstremnih činova. Iako platforme poput Kicka formalno zabranjuju takav sadržaj, u praksi ga toleriraju jer donosi zaradu. Tragedija otvara pitanje odgovornosti – ne samo tehnoloških tvrtki, nego i publike koja klikovima i donacijama održava industriju poniženja. tportal

24.07.2025. (14:00)

Od selfija do self-made milijunaša

Top 10 najbogatijih influencera: od YouTubea do milijuna funti

  • MrBeast (James Donaldson)430 milijuna funti
    Počeo brojeći do 100.000, završio brojeći milijune. YouTube kralj izazova, čokolada, burgera i dobrotvornih akcija.
  • Logan Paul117 milijuna funti
    YouTuber, WWE hrvač i biznismen. Zajedno s KSI-jem stvorio brend energetskih pića Prime. Poznat po kontroverzama – i po tome što ih preživi.
  • xQc (Felix Lengyel)39 milijuna funti
    Kanađanin s brzim jezikom i još bržim ugovorima. Gaming zvijezda Twitcha i Kicka s ugovorom od 70 milijuna dolara.
  • Ryan Kaji38 milijuna funti
    Dječji unboxing car. Počeo s 3 godine, danas ima medijsko carstvo, crtiće i vlastiti film. Ima 12. I milione.
  • Charli D’Amelio35 milijuna funti
    TikTok plesačica koja je postala tinejdžerska superzvijezda. Ima svoj brend, reality show i glumila je na Broadwayu.
  • Dhar Mann35 milijuna funti
    YouTuber koji snima moralne mini-drame s porukom: Budi bolji čovjek, ali i bogat. Više od 11 milijardi pregleda.
  • Markiplier (Mark Fischbach)35 milijuna funti
    Gospodar horor igara koji se probio i u svijet filma, glume i podcastova. Trenutno snima film temeljen na horor igri Iron Lung.
  • Matt Rife31 milijun funti
    Komičar koji je TikTok pretvorio u svjetsku turneju. Poznat po improvizaciji s publikom i milijunima pregleda.
  • Jake Paul29 milijuna funti
    Influencer, boksač i brat od Logana. Od Vine videa do borbi s Mikeom Tysonom. Kontroverzan i profitabilan.
  • Emma Chamberlain23 milijuna funti
    Modna i lifestyle ikona generacije Z. Pokrenula vlastitu liniju kave i vodi popularan podcast Anything Goes.
24.07.2025. (13:00)

Kad ti je najbolji frend softver koji te zove pravim imenom

AI prijatelji: zabavni, znatiželjni… i pomalo jezivi

Gotovo 75 % američkih tinejdžera koristi AI pratitelje poput Replike i Character.AI, a više od polovice to čini redovito. Iako ih privlače zabava i znatiželja, trećina razgovara s AI-jem o ozbiljnim temama umjesto s ljudima. Mlađi tinejdžeri više vjeruju savjetima AI-ja, a četvrtina dijeli osobne podatke. Unatoč tome, većina ipak više vremena provodi s pravim prijateljima. Common Sense Media upozorava da AI pratitelji nisu sigurni za mlađe od 18 godina bez dodatnih zaštita. Bug