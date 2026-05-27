Hranjenje mizerijom: Kako nas je Facebook pretvorio u laboratorijske štakore - Monitor.hr
Danas (11:00)

Facebook is like Hotel California. You can check out any time you like, but you can never leave

Hranjenje mizerijom: Kako nas je Facebook pretvorio u laboratorijske štakore

Ako ste i vi primijetili da vam Facebook sam prikazuje stvari na koje se niste pretplatili, javne objave ljudi koje ni ne znate i rasprave iz raznih grupa, na Mediumu su primijetili isto, a probali su odgovoriti i zašto – Facebookov algoritam nije pokvaren, on radi točno ono za što je stvoren: maksimalno cijedi našu pažnju radi profita od oglasa. Autor analizira kako platforma bezdušno koristi napredno praćenje (od brzine skrolanja do pokreta miša) kako bi manipulirala našim dopaminskim petljama. Rezultat je otuđujuća platforma prepuna oglasa i neželjenih sugestija, dok objave stvarnih prijatelja nestaju. Iako svjestan da nas Facebook tretira kao digitalne rudare podataka i hrani nas mizerijom kako bismo ostali na mreži, autor priznaje da je zbog društvene ovisnosti i praktičnosti račun nemoguće potpuno ugasiti. Primijetili i na Forumu


06.09.2023. (16:00)

Algoritmi društvenih mreža mogu ugroziti naše mentalno zdravlje

Razvijeni su kako bi korisnike što duže držali ispred ekrana, što nas pak navodi na nekritičko uspoređivanje s drugima, kažu psihijatri sa Stanforda, te upozoravaju da neka algoritamska rješenja mogu srozati raspoloženje i izazvati depresivne misli. Upravo računalima i dobrim programerima možemo zahvaliti zato što nam internet brzo pruža odgovore kada god nam zatreba neka informacija. Algoritmi koje koriste računala su naime brižno skrivene i strogo čuvane poslovne tajne, a njihova će važnost sve više rasti s obzirom na razvoj umjetne inteligencije. Ako su posljedice tako ozbiljne, zašto onda nismo u stanju prepoznati simptome i isključiti ekran? Razlog su varijacije u stimulansima, osobito u slučajevima kada sudjelovanjem u komunikaciji na društvenoj mreži nekada dobivamo više, a nekada manje odobravanja. Medijska pismenost

19.09.2022. (21:00)

Kinezi uveli društveni rejting građana

Taj pojam je već nekoliko godina unazad postao pravi buzzword uz kojeg obično vežemo riječi “orvelijanska stvarnost” i “veliki brat” te “život kao u videoigri”. Ovdje zapravo govorimo o sustavu koji spada pod određeni tip vladanja koji tek treba ući u knjige politike i gospodarstva, a to je Algocracy, vladavina pomoću algoritama. Nesumnjivo je kako je sami sustav došao na razinu gdje je teško razlikovati što je istina, a što mit. Čak kineska vlada sama ne bi znala definirati sustav, što pokazuje koliko je on zapravo neuređen. A osmišljen je kako bi, primjerice, regulator sigurnosti hrane u Kini mogao kazniti restoran ako štakori divljaju u njihovoj kuhinji, porezne vlasti mogu ga koristiti za kažnjavanje pojedinaca koji počine poreznu prijevaru, a sudovi mogu kazniti pojedince koji odbijaju platiti svoje kredite… Netokracija

23.08.2022. (13:00)

Facebook otpustio 60 radnika koje je izabrao algoritam

Da algoritmi vladaju svijetom društvenih mreža smo znali, ali nismo znali da se koriste i za menadžerske odluke poput one o tome koje zaposlenike proglasiti viškom i otpustiti. Upravo to se nedavno dogodilo unutar Mete, u čijim su uredima Facebooka u Austinu (Teksas) zaposleni razni moderatori sadržaja. Oni tamo rade preko posredničke agencije Accenture koja s Metom ima ugovor vrijedan čak 500 milijuna dolara godišnje. 60 radnika, koji su na taj način preko Accenturea radili za Facebook, prije nekoliko je dana otpušteno na prilično nehuman i šokantan način: pozvani su na videokonferenciju, na kojoj im je predstavnik Accenturea priopćio da će njihova radna mjesta biti ugašena 2. rujna, a da će plaću dobiti za razdoblje do 3. listopada. Kako im je pojašnjeno, za otkaze ih je odabrao – algoritam. Bug

22.07.2022. (12:00)

Algoritmi su u principu niz preciznih uputa od početka do kraja, dakle poput kuharskih recepata. No, za razliku od kulinarskih recepata, koji se mogu improvizirati, u svijetu računala su algoritmi mnogo kompliciraniji i vrlo važni jer računalo ne zna što učiniti ako mu nisu zadana određena pravila. Poznate internetske tvrtke nerijetko mijenjaju algoritme i prilagođavaju ih svojim potrebama, nekad u želji poboljšanja usluge u odnosu na konkurenciju, ali i kako bi ostvarile veću financijsku dobit. Stoga prilikom svakog korištenja internetske tražilice ili trebamo biti svjesni da nas algoritam želi navesti na određene radnje i ponašanja. Većina nas smatra da smo sposobni vlastitim odlukama oduprijeti se takvoj manipulaciji, no istraživanja ukazuju da se događa upravo suprotno. Medijska pismenost

13.10.2021. (01:00)

LinkedIn: Novi algoritam otkriva kako biti viđen na ovoj poslovnoj društvenoj mreži

Društvena mreža LinkedIn poznata kao poslovna društvena mreža u zadnje vrijeme postaje sve samo ne poslovna. Mnogi korisnici negoduju da se polako ali sigurno pretvorio u Facebook. Promoviranje sebe van svakog razuma, objavljivanje svakodnevnih postova iako realno svaki dan nemate što za objaviti i slično dovelo je do toga da je ova mreža postala zagušena samopromocijom, duhovnim i motivirajućim porukama i sličnim, za poslovnu zajednicu nepotrebnim objavama. Pandemija je samo pojačala korištenje ove društvene mreže, pa se svi žele što bolje promovirati i predstaviti budućim poslodavcima, partnerima ili klijentima. Ako ste jedan od tih koji život provlače kroz LinkedIn i koji imaju potrebu svaki dan objaviti post na ovoj društvenoj mreži nije loše znati kako funkcionira LinkedIn algoritam i imati veći reach. Naime, za profile najbolje prolaze fotografije, ankete i dokumenti. Od objava, bolje prolaze one bez linkova. Interakciju povećava i što veći broj komentara. Lider

26.09.2017. (18:14)

Izdavači i pisci mogu se pozdraviti s milijunima koje im duguje Algoritam

Stečajna upraviteljica Algoritma podnijela je zagrebačkom Trgovačkom sudu izvješće prema kojem taj lanac knjižara u stečaju u bilanci “ima samo nematerijalnu imovinu”, točnije nedovršeni software vrijedan nešto manje od 15.000 kuna te da ne raspolaže imovinom dostatnom za pokriće troškova vođenja stečajnog postupka. U izvješću privremene stečajne upraviteljice Ive Petanjek stoji i da je analizom raspoložive dokumentacije utvrđeno da postoji stečajni razlog nesposobnost za plaćanje, a vrlo vjerojatno i prezaduženost. T-Portal

15.08.2017. (16:10)

Zagreb: Znanje sutra otvara bivšu Algoritmovu knjižaru u Gajevoj

Nakladnička kuća Znanje u zagrebačkoj Gajevoj otvara knjižaru, svoju prvu u Zagrebu nakon dugo vremena, i to u bivšem prostoru propalog Algoritma. Znanje će ondje prodavati naslove hrvatskih nakladnika, najnovija izdanja svjetskih i domaćih bestselera, publicistiku i stručnu literaturu, darovni program, program papirnice, knjige na stranim jezicima, multimediju, slikovnice, najpopularnije društvene igre, strane i domaće stripove, kompjutorske igre i filmske DVD-ove. Znanje će u knjižari organizirati promocije knjiga, gostovanja stranih i domaćih autora… Do 31. kolovoza vrijedi 25% popusta na izdanja Znanja. Nacional

17.07.2017. (11:49)

Šuljić: Gdje je nestao sav taj novac iz Algoritma?

“Algoritam je propao i ostavio nas u rupi od pola milijuna kuna za robu koju su uzeli, prodali i nama nisu platili. Mi smo istovremeno državi za sve te nenaplaćene stripove platili PDV i porez na ‘dobit’. Očito je to standardni poslovni model koji se najbolje vidi na primjeru Agrokora… Novac nije tek tako nestao. Mora postojati odgovor na pitanje na što su oni uspjeli spaliti i potrošiti te silne milijune. Oni godinama rade gubitke po 8, 10, 12 milijuna kuna. Koji bi to vlasnik dozvoljavao takve gubitke, a da ništa ne promijeni? Meni je to jako sumnjivo i smrdi na izvlačenje novca kroz kojekakve savjetodavne usluge i fiktivne račune”, kaže Marko Šuljić iz Fibre. Čovjek priča pametno i realno u intervjuu za Lupigu.

31.05.2017. (18:09)

Hoću knjigu! preuzima 10 knjižara Algoritma

10 knjižara nedavno zatvorenih zbog propasti prodajne mreže Algoritam MK u srpnju se ponovo otvaraju pod zajedničkim brendom – Hoću knjigu! Iza te tvrtke stoje Jurica i Zvonko Čubrić, koji su radili u distribuciji uredske opreme, te njihov partner Matija Fojs koji će biti direktor nove tvrtke. “Mi nismo izdavači, pa nećemo gurati svoju robu na najbolje police, nego trgovci, želimo nešto zaraditi i platiti svima s kojima surađujemo”, kažu oni. Imaju velike planove za knjižare, a navodno neće dijeliti otkaze. Poslovni

26.05.2017. (18:35)

Algoritam u Zagrebu i Rijeci preuzima tvrtka zbog koje je Algoritam i blokiran

Tvrtka Hoću knjigu d.o.o. obavijestila je Zajednicu nakladnika i knjižara da je preuzela dva prodajna mjesta poduzeća Algoritam MK – Megastore u zagrebačkoj Bogovićevoj ulici te Algoritam MK u trgovačkom centru Tower Rijeka. Hoću knjigu d.o.o. osnovana je 16. svibnja ove godine i u vlasništvu je Zvonka Čubrića, Jurice Čubrića i Matije Fojsa iz tvrtki Fokus i RAM3. Zanimljivo, tvrtka Fokus prva je poslala zadužnicu na adresu Algoritma, čime je blokiran njihov rad. T-Portal