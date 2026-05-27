Facebook is like Hotel California. You can check out any time you like, but you can never leave
Hranjenje mizerijom: Kako nas je Facebook pretvorio u laboratorijske štakore
Ako ste i vi primijetili da vam Facebook sam prikazuje stvari na koje se niste pretplatili, javne objave ljudi koje ni ne znate i rasprave iz raznih grupa, na Mediumu su primijetili isto, a probali su odgovoriti i zašto – Facebookov algoritam nije pokvaren, on radi točno ono za što je stvoren: maksimalno cijedi našu pažnju radi profita od oglasa. Autor analizira kako platforma bezdušno koristi napredno praćenje (od brzine skrolanja do pokreta miša) kako bi manipulirala našim dopaminskim petljama. Rezultat je otuđujuća platforma prepuna oglasa i neželjenih sugestija, dok objave stvarnih prijatelja nestaju. Iako svjestan da nas Facebook tretira kao digitalne rudare podataka i hrani nas mizerijom kako bismo ostali na mreži, autor priznaje da je zbog društvene ovisnosti i praktičnosti račun nemoguće potpuno ugasiti. Primijetili i na Forumu