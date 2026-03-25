Ljubav preko oceana (na rate)

Europska komisija potvrdila je da trgovinski sporazum s Mercosurom stupa na snagu 1. svibnja. Iako su Argentina, Brazil i Urugvaj spremni, Paragvaj još mora poslati službenu obavijest. Zanimljiv je preokret u proceduri: EU se odlučila na privremenu primjenu jer je Europski parlament zatražio mišljenje Suda EU-a o zaštiti okoliša i zdravlja. Budući da se na odluku suda čeka oko dvije godine, privremeni režim omogućuje ukidanje carina i poticanje izvoza odmah, bez čekanja pune ratifikacije svih država članica. Poslovni… Europarlamentarac Marko Vešligaj upozorava da je ovo “jako loša vijest”, posebno za sektor govedarstva i male OPG-ove koji se ne mogu nositi s nelojalnom konkurencijom iz Južne Amerike. Agroklub