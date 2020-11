Tko broji preminule od raka?

Nakon što je ministar zdravlja Dario Nakić najavio ukidanje programa za teško oboljele onkološke pacijente, uz objašnjenje da „program 72 sata nikad nije niti zaživio“, stigle su prve burne reakcije javnosti. Bivši ministar Siniša Varga rekao je da je kroz program do danas prošlo oko 3.000 ljudi. „Unaprijed me strah pogledati vijesti sutra, s obzirom da je Međunarodni dan djece oboljele od malignih bolesti. Ne bi me više čudilo da nakon ukidanja Programa plus i 72 sata vrate dječji onkološki odjel iz Ilice natrag u 53 četvorna metra u Klaićevoj. Ne želimo povratak na staro, a upravo je to ono što nam HDZ svaki dan radi“, kaže Varga. Index