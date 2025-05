Kad rak dobije brzi udarac, a zdravstveni sustav odahne

Hrvatska je ostala među rijetkim europskim zemljama u kojima još uvijek nije dostupna imunoterapija, nova metoda liječenju nekih od najtežih oblika malignih bolesti, upozoreno je na onkološkom kongresu u Poreču, na kojemu je istaknuto da je riječ o revolucionarnoj metodi koja bi uskoro rak mogla iz smrtonosne pretvoriti u kroničnu bolest.

Riječ je o terapiji koja može potencijalno izliječiti svakog trećeg umirućeg bolesnika, oboljelog od metastatskog tumora, a sasvim sigurno omogućava dugotrajno zalječenje i otvara nadu da će karcinom postati kronična bolest, bez „rasta i progresije“. To je revolucija kakvu do sada u onkologiji nismo vidjeli, istaknuo je predsjednik Hrvatskog onkološkog društva Eduard Vrdoljak na otvorenju kongresa koji se od 7. do 10. travnja održava u Poreču.

Imunoterapiju je nazvao „revolucionarnim zaokretom u liječenju tumora“, naglasivši kako je „nedopustivo danas u civiliziranom svijetu da je u nekoj zemlji ta terapija nedostupna, kao što je to slučaj s Hrvatskom“. „Živimo u povijesnom trenutku, koji bi trebao prepoznati i hrvatski zdravstveni sustav i omogućiti pacijentima dostupnost lijekova koji doista vrijede“, poručio je Vrdoljak.

Dva lijeka, u Hrvatskoj se ne može dobiti nijedan

Dosad su u Americi i Europi registrirana dva nova lijeka koji potiče imunološki sustav na selektivno uništavanje stanica raka, povećavajući na taj način prirodnu sposobnost organizma za uništavanje malignih stanica. Od srpnja 2015. do danas 22 države članice EU, uključujući Sloveniju, odobrile su primjenu pembrolizumaba na teret javnih zdravstvenih osiguranja i to bez ograničenja s obzirom na status mutacije gena BRAF u oboljelih.

No, taj europski standard u liječenju malignog melanoma u Hrvatskoj trenutačno nije moguće dobiti, istaknula je onkologinja iz KBC Sestre milosrdnice Jasmina Marić Brozić. Naime, terapija se dobiva intravenski u bolničkim uvjetima, a javne zdravstvene ustanove mogu na taj način davati samo lijekove s HZZO-ove liste.

Inovativni lijekovi pembrolizumab i novolumab na nju još nisu uvršteni, a u Hrvatskoj nema ni privatnih bolnica koje bi mogle davati takvu terapiju.

Mogu ju dobiti isključivo pacijenti koji su ušli u program donacija lijekova u sklopu tzv. milosrdnog davanja a takvih je, ističe Marić Brozić, jako malo.

Osim u Hrvatskoj, kemoterapija više nigdje nije standard

Iako nisu još dovoljno poznati široj javnosti, lijekove pembrolizumab i nivolumab Europska agencija za lijekove (EMA) odobrila je i stavila u promet u ljeto 2015. za bolesnike s uznapredovalim melanomom. Istodobno u svoje su ih smjernice uvrstila i renomirana stručna društva poput američke Nacionalne sveobuhvatne mreže za rak i Europskog društva za medicinsku onkologiju.

„To je danas apsolutni standard liječenja u svim zemljama Europe i svijeta. Osim u Hrvatskoj, kemoterapija više nigdje u razvijenom svijetu nije standard liječenja melanoma“, upozorila je Marić Brozić.

Maligni melanom više nije dijagnoza sa smrtnim ishodom

Po njezinim riječima, novi lijekovi omogućili su nešto o čemu se do jučer moglo samo sanjati – maligni melanom prestao je biti dijagnoza s apsolutno smrtnim ishodom. Oko 20 posto oboljelih koji su primili imunoterapiju zadnje tri godine – ostalo je na životu.

Na kongresu je istaknuto i da se trenutačno u svijetu provodi više od 900 kliničkih istraživanja primjene imunoterapije u liječenju i drugih oblika malignih bolesti, uključujući deset najčešćih vrsta raka.

„Fascinantno je da isti lijekovi s vrlo velikom uspješnošću djeluju na različite tumore i da se dugo održava terapijski odgovor. O konačnom izlječenju od raka još je rano govoriti jer se oni i u najvećim svjetskim kliničkim centrima upotrebljavaju maksimalno zadnjih pet godina. No, ono što već sada znamo da je 20 posto bolesnika s metastatskim melanomom i 20-30 posto s metastatskim karcinomom pluća zaliječeno – dosad su poživjeli dvije do tri godine. To je dosad bilo nezamislivo“, istaknuo je internist s KBC-a Zagreb Davorin Herceg.

HZZO – uvrštavanje lijekova u tijeku

Na Hinin upit o uvrštavanju imunoterapije na listu lijekova, iz Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO) odgovorili su da je „prijedlog za stavljanje novih lijekova za liječenje melanoma predalo nekoliko nositelja odobrenja i da je rješavanje prijedloga u tijeku“.

Među njima su i lijekovi za imunoterapiju – pembrolizumab i nivolumab, no „dok je procedura u tijeku, HZZO ne može komentirati sam tijek postupka“.

Ističu i da su danas na Osnovnoj listi lijekova HZZO-a dva lijeka koja se na teret sredstava HZZO-a mogu primjenjivati u liječenju BRAF pozitivnog metastatskog melanoma – dabrafenib i vemurafenib (koji je i na Popisu posebno skupih lijekova) te da se procedura stavljanja lijekova na liste lijekova HZZO-a provodi prema predviđenoj proceduri opisanoj odredbama Pravilnika kojeg donosi ministar zdravlja.