Rakovi: majstori negativnog PR-a od antike do kante

Može li se stanicu raka toliko prevariti da se umjesto za zaštitnika veže za svog ubojicu? Može: ako se trombocit preruši u limfocit. Kad rak širi metastaze, otpuštajući maligne stanice u krvni optok, i on se brine za svoje dobro. Mnoge opasnosti vrebaju na te zloćudne stanice što kruže krvlju (circulating tumor cells, CTCs), od mehaničkog oštećenja u žilama do napada T-limfocita. No i za to ima lijeka. Baš kao što se organizam brani od tumorskih stanica, tako se i tumorske stanice brane od organizma. One za sebe vežu trombocit. Zamisao autora novog znanstvenog rada sasvim je jednostavna: treba napraviti trombocit sa svojstvima T-limfocita, koji ubija tumorske stanice. I eto Trojanskog konja! O dobrim vijestima Nenad Raos za Bug.