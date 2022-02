Kako se riješiti nemarnog uljeza

U svojoj Špajzi Sanja Modrić se osvrnula na slučaj Haludova: “Imam jednostavan prijedlog. Budući da gospodin Abramyan 18 godina nije mrdnuo malim prstom da ispoštuje odredbe ugovora o preuzimanju vlasništva nad Haludovim, ugovor raskinuti i kompleks ponovo dati u prodaju. Uz to bi išla i novčana kazna za dugogodišnju indolenciju i devastaciju. To je trebalo odavno. Tko? Vlada. Ova kad nisu one prije. Ajmo. Sad.” Tako je, ajmo. Neki lokalni čelnici su to počeli raditi – propisali kaznu za neodržavanje okućnice, a postoji i Zakon o vlasništvu (dotjerati po potrebi).