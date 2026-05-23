Mile Kekin i Gino iz Kultur Shocka imaju pjesmu za pečalbare, gastarbajtere i strane radnike širom svijeta - Monitor.hr
Danas (08:00)

'Sve bi bilo puno tužnije da nema uvijek nekog malo južnije'

Mile Kekin i Gino iz Kultur Shocka imaju pjesmu za pečalbare, gastarbajtere i strane radnike širom svijeta

Nova pjesma Mile Kekina “Treći svijet” donosi društveno angažiranu priču i jednu od najaktualnijih tema današnjice, a inspirirana je iskustvima stranih radnika, migracijom i životom “trbuhom za kruhom”. Pjesma se oslanja na osobnu i obiteljsku priču, ali i širi povijesni kontekst gastarbajterskih sudbina. U potrazi za autentičnim glasom koji razumije iskustvo života izvan vlastite zemlje, Kekin je na projektu surađivao s Ginom, Sarajlijom iz Seattlea i frontmenom kultnog sastava Kultur Shock. Ravno do dna


27.07.2025. (22:00)

Novi Ferragosto

Završio još jedan RockLive festival, rekordan po posjećenosti i s line-upom za svakoga ponešto

Ovako izgleda ljetni open air festival sa šarolikim programom na kontinentu. Od 24-27. srpnja u Koprivnici na prostoru bivše vojarne svirali su Let 3, Kultur Shock, Darko Rundek & Ekipa, S.A.R.S., Stole, Bad Copy, Nipplepeople, Edo Maajka, Krankšvester, Cold Snap i drugi. Line-up za svakoga ponešto, od rocka, repa do metala i drugih žanrova. Festival je to koji se održava 14. godinu i svake godine im posjećenost sve više raste. Na Klikaju su neke fotke (ima i za prvi i drugi dan), a izvještaje donose i Poprock, Glazba

26.07.2025. (15:00)

Ljetni shock za koncert u klubu

Kultur Shock bez problema nakrcao zagrebačku Močvaru usred ljeta

Kultur Shock koji će iduće godine navršiti svoj trideseti rođendan od samog starta bio je neka vrsta „izbjegličkog benda“ koji je okupljao muzičare sa svih strana svijeta koji su došli u Ameriku kako bi tamo kusali „kruh sa sedam kora“. Taj mali ljudski melting pot odrazio se i na sam izričaj – Gino je donio tegobni lelek Istoka i metriku ritma svoje nekadašnje sredine i prosuo ga tamo pred okorjelu grunge i metal ekipu među kojima je u jednom periodu bio i izvorni Japanac na basu koji je prionuo na dešifriranje ritma kojeg nikad dotad nije čuo. Bio toplotni val ili grmljavinsko nevrijeme (a tog dana je bilo i jednog i drugog), vjerna fanovska baza u Močvari nije propustila nastup grupe na kojoj će brassevi i violina biti u savršenoj koliziji s teškim gitarskim rifovima i s frontmenom koji bez izuzetka uvijek ostavlja svoje srce na pozornici. Ravno do dna o koncertu početkom tjedna.

24.07.2025. (09:00)

Samo nas glazba spaja

Srđan Gino Jevđević: Mlade više nitko ništa ne pita, samo im dijele oružje

Muzički velikani Kultur Shock napokon su se vratili u Zagreb i s bine kluba Močvara mu isporučili novu dozu vrhunske zabave sastavljene od distorzirane energije i emocije sevdaha i romske glazbe. Iz Ravno do dna su razgovarali s njihovim frontmenom. Pored svirki i novog albuma, bilo je riječi i o filmu „Grandpa Guru“, druženju s Jellom Biafrom iz Dead Kennedys i Billyem Gouldom iz Faith No More, nadolazećem albumu i skoroj predstavi u Južnoafričkoj Republici, ali i o sadašnjem stanju u SAD-u, na Balkanu i globalnom ratu od kojeg svi strahuju.

20.07.2025. (17:00)

Za njih nema granica, osim onih na gitarskom pojačalu

Legendarni gypsy-sevdah-punk se vraća u Močvaru, a dolazi i na RockLive: Dok ima naših, ima i nas!

Kultna gypsy-sevdah-punk grupa nakon dvije godine vraća se na pozornicu Močvare. U ponedjeljak, 21. srpnja od 21:00 (a na RockLive-u u Koprivnici sviraju u četvrtak). Energija koju imaju ljudi koji dolaze na naše koncerte se prenosi na nas. Mi od njih zavisimo, a onda mi to vraćamo i tako to ide u krug. Dok bude naših ljudi svuda po svijetu, a kad kažem naše ne mislim naše sa našeg prostora nego naše koji vjeruju u iste stvari u koje mi vjerujemo i isto misle kao mi, postojat ćemo i mi. To su većinom ljudi koji su individualni, slobodoumni i ne spadaju u torove, odnosno ne razmišljaju kao grupa nego kao pojedinci. Oduševljen sam mladim ljudima na Balkanu. Mnogo su pametniji i manje ovisni i podložni uticaju konformizma nego oni na zapadu. Vjerojatno je to istorija i iskustvo nas koji smo se zajebali generaciju po generaciju… kaže frontmen u razgovoru pred koncert za Močvaru.

16.10.2022. (01:00)

Moja filozofija je: "Delete the elite"

Srđan Jevđević: “Svrha populističkih laži nije da se u njih povjeruje, nego da se istina kao takva uništi”

SRĐAN JEVĐEVIĆ: „Neću da pričam o Merlinima, jebo to. Vi pričajte o Merlinu, jer vas jebe, mene ne!“

“I onda skontam da je desnica izvadila laž iz mrtvih i upotrijebila je da bi uništila istinu, dovela nivo komunikacije među ljudima na stupanj nemogućeg. Svrha tih laži nije da se u njih povjeruje, nego da se istina kao takva uništi i da više niko nema povjerenja ni u koga te da to postane glavna društvena norma. Što bi rekla Hannah Arendt: Rezultat dosljedne i potpune zamjene lažima činjenične istine ne znači da će laž biti prihvaćena kao istina, a istina ocrnjena kao laž, već da će smisao kojim se orijentišemo u stvarnom svijetu – a kategorija istine nasuprot laži jedno je od mentalnih sredstava za postizanje tog cilja – biti uništena. Mi ljevica ne smijemo postati kao oni. Nacionalizam drugih ljudi ne smije te napraviti nacionalistom, rasizam drugih ljudi ne smije te napraviti rasistom. Moraš ih sve razumjeti i dobronamjerno im predložiti promjene.”, kaže Srđan Jevđević iz Kultur Shocka. Lupiga

03.05.2016. (16:37)

Video: Prvomajska pjesma Kultur Shocka s Edom Maajkom u gostima – ‘Sloboda’