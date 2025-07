Ljetni shock za koncert u klubu

Svaki pravi Queens Of The Stone Age obožavatelj bi valjda dao i pola litre vlastite krvi za koncert koji se dogodio 23. srpnja na zagrebačkoj Šalati, pa je Zoran Stajčić sebi uzeo za pravo nazvati ga legendarnim već sad, dan nakon svega. Drugi su se dan pretvorili u svojevrsni QOTSA džuboks – a čiju glazbenu želju iz prvih redova je Josh Homme ubrao, ta je bivala ispunjena. Dakle nije to bilo samo par pjesama u pitanju… Naravno da je to pomelo svaku pomisao na koncertnu dinamičku koncepciju i vaganje između balada i bržih pjesama. No, neupitno je da su svi uživali u takvom scenariju. Drugi koncert na Šalati legendarnih stone rockera bio je još bolji od prvog, (a i nije bilo deračine na fanove koji dižu mobitele u zrak i snimaju) kažu na Ravno do dna… još jedan report donosi tportal.