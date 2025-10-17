Parfem ipak nije ishlapio

Milijuni su nakon COVID-a izgubili njuh, a da to ni ne znaju - Monitor.hr
Milijuni su nakon COVID-a izgubili njuh, a da to ni ne znaju

Gubitak njuha (anosmija) ili njegovo slabljenje (hiposmija) dobro je poznata posljedica zaraze koronavirusom. Slično se događa i kod drugih virusnih infekcija koje ometaju stanice i receptore u nosnim prolazima. Iako se osjet mirisa često vrati, to nažalost nije uvijek slučaj. Novo istraživanje ukazuje na to da je velik broj ljudi možda izgubio osjet njuha nakon preboljenja bolesti, a da toga uopće nisu svjesni, piše Science Alert. Ostaje nejasno zašto toliko ljudi ne primjećuje vlastiti gubitak njuha. Jedna od pretpostavki je da bi moglo doći do oštećenja mozga koje utječe na percepciju vlastitih osjetila. Gubitak njuha ranije je povezan sa stanjima poput Alzheimerove bolesti, što ukazuje na blisku vezu između mirisa i kognitivnih funkcija, a poznato je da COVID-19 može utjecati na oba ta aspekta zdravlja. Index


02.03. (08:00)

Misli na druge

Otkrivene kronične nuspojave cjepiva protiv korone

Cjepiva protiv covida-19 spasila su milijune života, no neka istraživanja pokazuju rijetke kronične nuspojave poznate kao postvakcinacijski sindrom (PVS), koji uključuje simptome poput umora i bolova. Istraživanje sa Sveučilišta Yale pokušalo je utvrditi uzroke, otkrivši moguću povezanost s imunološkim promjenama i šiljastim proteinom. Iako je broj slučajeva nizak, daljnja istraživanja mogu pomoći u razumijevanju PVS-a i razvoju sigurnijih cjepiva. Unatoč tome, neto korist od cijepljenja je nesumnjiva. Index

19.02. (18:00)

Ja se, osobno, ne bih htio prisjećati toga, ali što ćeš...

Zagreb nije jedini, spomenici preminulima od korone u Europi su podignuti već prije

Sjećanje na preminule od posljedica bolesti COVID-19 u Zagrebu će, najavljeno je, predstavljati memorijal od kamene kocke granitnog masiva sa srebrnim ugraviranim tekstom te grbom Grada. Glavni hrvatski grad time će se pridružiti nizu gradova diljem svijeta koji su postavljanjem memorijala već odali čast žrtvama spomenute bolesti. U Engleskoj, Španjolskoj i drugim zemljama podignuti su memorijali u spomen na žrtve COVID-a. U Londonu je Nacionalni COVID zid prepun crvenih srdačnih poruka, dok skulptura “Zagrljaji s dušom” u Torrevieji simbolizira gubitke i usamljenost. U Sheffieldu je podignuta skulptura u obliku vrbe koja prikazuje snagu, fleksibilnost i podršku tijekom pandemije. Ovi memorijali osmišljeni su kao emocionalni podsjetnici i simboli zajedništva u suočavanju s gubitkom. Jutarnji

24.12.2024. (11:00)

Dosadni virusi

Konačno otkriven uzrok dugog covida. Može se spriječiti i liječiti

Dugi covid podrazumijeva stanje kod kojeg simptomi traju tri mjeseca ili dulje nakon početka bolesti. Ti simptomi uključuju umor, probleme s koncentracijom, bolove u mišićima i zglobovima, kratkoću daha, glavobolje, poremećaje spavanja te kognitivne smetnje poput “magle u mozgu”. Tim znanstvenika zaključio je na temelju brojnih istraživanja da većinu, ako ne i sve slučajeve dugotrajnog covida uzrokuju virusi koji su ostali sakriveni u tijelu i nastavili se replicirati. Tim smatra da bi na temelju postojećih spoznaja trebalo ubrzati ispitivanja poznatih antivirusnih lijekova za prevenciju i liječenje dugotrajnog covida te istraživanja novih. Primjerice, jedan od takvih potencijalnih lijekova mogao bi biti lijek za dijabetes metformin, koji je pokazao da ima dvostruko pozitivno djelovanje kod dugog covida. Nenad Jarić Dauenhauer za Index.

04.09.2024. (10:00)

Razdoblje kojeg inače želimo što prije zaboraviti...

Paviljon 6: Jedinstven, potresan i duhovit dokument iz jeka pandemije covida

Mjesto radnje: paviljon 6 Zagrebačkog velesajma. Vrijeme radnje: vrhunac pandemije koronavirusa, doba najvećeg odziva na cijepljenje protiv covida. Kamera cijenjenog dokumentarista Gorana Devića stala je u red na ovom, najvećem hrvatskom punktu za cijepljenje i otpratila ih kroz čitav proces – od beskrajnog čekanja među maskiranim zaštitarima, preko uputa na trijaži i cijepljenja pa sve do 15-minutnog ili polusatnog čekanja ‘za svaki slučaj’ nakon primanja doze. I uhvatila je sve. Sve nervoze, strahove, gužve. Sve tipove maski preko nosa i ispod njega. Sve ‘socijalne distance’ i utjerivanje mjera, sva zbližavanja unatoč njima, sve teorije zavjere i bauk-priče, sve slike na mobitelu s kojih se smiješe unuci – neviđeni već nekoliko mjeseci, sve kronične bolesti…

Poput muhe na zidu promatrajući i slušajući ljude koji su se došli cijepiti protiv covida i one koji su ih došli cijepiti, ovaj zanimljiv, emotivan i izrazito zabavan dokumentarac zauvijek je sačuvao nevjerojatne, ali tipične razgovore kakve smo vodili ili slušali u jeku pandemije. Zrinka Pavlić za tportal.

15.04.2024. (15:00)

Deset poena za skeptike

Škaričić: Cjepivo i demokracija

Odluka EPPO-a u predmetu nabavke cjepiva koju je Von der Leyen osobno dogovarala sa šefom Pfizera, međutim, nije važna samo zbog toga što će odgovoriti na pitanje je li šefica EK-a korumpirala proces nabave cjepiva, već i zbog činjenice da ishod istrage može preokrenuti cijelu paradigmu odnosa prema stanju demokracije u vrijeme pandemije. Ukoliko se Von der Leyen i ostali dužnosnici EK-a nađu krivima za netransparentnu proceduru nabave cjepiva, ugovore s proizvođačima i neodgovornu potrošnju resursa poreznih obveznika EU-a, to će bitno promijeniti prevladavajući stav da stanje zdravstvene hitnosti opravdava sve što se događalo u krizi s COVID-om i da su kritike rezervirane za populističke lunatike i teoretičare zavjere. Nataša Škaričić za Novosti.

03.03.2024. (19:00)

Ljubav u doba covida

Covid utječe na seksualnu želju kod žena: smanjuje libido, uzbuđenje i općenito zadovoljstvo

Iako je mnogo istraživanja razmatralo kako COVID utječe na različite aspekte našeg zdravlja, poput umora i gubitka tjelesnih sposobnosti, malo ih se dotaklo tema seksualnog zdravlja, osobito među ženama. Rezultati su pokazali da su žene koje su preboljele COVID imale niže razine želje, uzbuđenja, lubrikacije i zadovoljstva u usporedbi s onima koje nisu imale COVID, s posebno izraženim smanjenjem kod onih s dugim COVID-om. Također, u grupi s dugim COVID-om zabilježeni su znatno niži rezultati za orgazam i viši rezultati za bol. COVID-19 može značajno narušiti kako kognitivne tako i fiziološke aspekte seksualne funkcije, s dodatnim otkrićem da žene s dugim COVID-om doživljavaju dodatno pogoršanje seksualne funkcije u usporedbi s onima koje su se oporavile od covida bez dugotrajnih simptoma. Geek

30.03.2023. (21:00)

Repeat after me

U prosincu prošle godine zabilježen je višak smrtnosti, ali ne zbog cijepljenja

Usprkos špekulacijama da se radi o posljedici cijepljenja, podaci pokazuju da su među uzrocima viška smrtnosti porast udjela starije populacije, Covid-19, slabije dijagnosticiranje bolesti tijekom pandemije i sezona gripe. U objašnjenjima stručnjaka, kao niti u podacima zdravstvenih institucija, nema indicija kojima bi se moglo potkrijepiti tezu da je cjepivo povezano s viškom smrtnosti, već se kao razlog navodi kombinacija nekoliko faktora – od same bolesti Covid-19 i njenih posljedica, preko slabijeg dijagnosticiranja drugih bolesti tijekom pandemije pa sve do gripe koja je harala krajem prošle godine. Važan faktor su i klimatski uvjeti te demografska struktura stanovništva. Faktograf

27.01.2023. (15:00)

Antivakseri ne miruju

Podatak o smrti 1598 sportaša od srčanog zastoja nije znanstveno potvrđen

Izvor tih tvrdnji zapravo je blog koji navodi vijesti o nedavnim smrtima i hitnim medicinskim slučajevima među osobama svih dobi, iz cijelog svijeta – od kojih su neki pripisani drugim uzrocima, poput raka. Priču na društvenim mrežama i navode na američkom Fox Newsu oko toga da cjepiva protiv Covida-19 uzrokuju srčane zastoje i dramatičan porast smrti kod sportaša potaknula je i informacija da je igrač NFL-a Damar Hamlin iz Buffalo Billsa doživio srčani udar tijekom utakmice 3. siječnja ove godine. Taj blog zapravo je kompilacija novinskih izvješća o nedavnim smrtnim slučajevima i hitnim medicinskim slučajevima, a uključuje slučajeve za koje nije prijavljeno da su bili potaknuti srčanim zastojem. To je znanstveno smeće, ne možete samo izvući hrpu medijskih izvješća. Faktograf

24.01.2023. (00:00)

I dalje je tu

65 milijuna ljudi boluje od dugog COVID-a

Najmanje deset posto svih zaraženih u svijetu bori se s dugoročnim posljedicama zaraze koronom, pokazuje nova studija. Autori kritiziraju: dijagnostičke i mogućnosti liječenja nisu dovoljne. Spektar simptoma je raznolik – težina varira: nakon infekcije koronavirusom mogu biti prisutni dugotrajniji simptomi. Umor i iscrpljenost, otežano disanje, problemi s koncentracijom i pamćenjem ili slabost mišića… Oni mogu utjecati na niz organskih sustava: od srca i pluća preko želuca i crijeva do spolnih organa i krvnih žila. Većina dugotrajnih pacijenata s dugim COVID-om oporavi se nakon nekoliko tjedana ili mjeseci. Za neke dugi COVID se može pretvoriti u trajnu, čak i goru bolest: na primjer, neuroimunosnu bolest ME/CFS. DW

15.09.2022. (10:00)

Super su se sjetili

Oni koje nije uhvatio covid mogli bi imati spasonosnu formulu

Unatoč učestalim izlaganjima virusu, neki se ljudi uopće nisu zarazili. Povijesni primjeri ukazuju na genetske mutacije koje daju prirodni imunitet protiv HIV-a, norovirusa i uzročnika malarije. Zašto bi covid bio drugačiji? Znanstvenici su utvrdili da bi memorijske T stanice – imunološke stanice koje čine drugu liniju obrane protiv stranog napadača, uspavane od prijašnjih sukoba s drugim koronavirusima, poput onih koji uzrokuju običnu prehladu – mogle pružati unakrsnu zaštitu protiv SARS-CoV-2. Drugim riječima, T-stanice uništavaju virus prije nego što dobije priliku utaboriti se u tijelu domaćina. Cjepivo od T-stanica moglo bi biti ključno jer dok je spike protein – fokus trenutnih cjepiva – podložan mutaciji i promjenama, T-stanice ciljaju na dijelove virusa koji su vrlo slični u svim ljudskim i životinjskim koronavirusima. Tportal