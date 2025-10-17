Parfem ipak nije ishlapio

Mjesto radnje: paviljon 6 Zagrebačkog velesajma. Vrijeme radnje: vrhunac pandemije koronavirusa, doba najvećeg odziva na cijepljenje protiv covida. Kamera cijenjenog dokumentarista Gorana Devića stala je u red na ovom, najvećem hrvatskom punktu za cijepljenje i otpratila ih kroz čitav proces – od beskrajnog čekanja među maskiranim zaštitarima, preko uputa na trijaži i cijepljenja pa sve do 15-minutnog ili polusatnog čekanja ‘za svaki slučaj’ nakon primanja doze. I uhvatila je sve. Sve nervoze, strahove, gužve. Sve tipove maski preko nosa i ispod njega. Sve ‘socijalne distance’ i utjerivanje mjera, sva zbližavanja unatoč njima, sve teorije zavjere i bauk-priče, sve slike na mobitelu s kojih se smiješe unuci – neviđeni već nekoliko mjeseci, sve kronične bolesti…

Poput muhe na zidu promatrajući i slušajući ljude koji su se došli cijepiti protiv covida i one koji su ih došli cijepiti, ovaj zanimljiv, emotivan i izrazito zabavan dokumentarac zauvijek je sačuvao nevjerojatne, ali tipične razgovore kakve smo vodili ili slušali u jeku pandemije. Zrinka Pavlić za tportal.