Parfem ipak nije ishlapio
Milijuni su nakon COVID-a izgubili njuh, a da to ni ne znaju
Gubitak njuha (anosmija) ili njegovo slabljenje (hiposmija) dobro je poznata posljedica zaraze koronavirusom. Slično se događa i kod drugih virusnih infekcija koje ometaju stanice i receptore u nosnim prolazima. Iako se osjet mirisa često vrati, to nažalost nije uvijek slučaj. Novo istraživanje ukazuje na to da je velik broj ljudi možda izgubio osjet njuha nakon preboljenja bolesti, a da toga uopće nisu svjesni, piše Science Alert. Ostaje nejasno zašto toliko ljudi ne primjećuje vlastiti gubitak njuha. Jedna od pretpostavki je da bi moglo doći do oštećenja mozga koje utječe na percepciju vlastitih osjetila. Gubitak njuha ranije je povezan sa stanjima poput Alzheimerove bolesti, što ukazuje na blisku vezu između mirisa i kognitivnih funkcija, a poznato je da COVID-19 može utjecati na oba ta aspekta zdravlja. Index