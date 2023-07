Nepodnošljiva lakoća postojanja

Naletjela sam na komentar jedne od mojih “obožavateljica”. Zamjerila mi je “lice bez bora” i to što sve činim da ne bih starjela “dostojanstveno”. Pogledala sam svoju facu na jednom crnogorskom teve ekranu i zaista… Nigdje bore. Ali to nije imalo nikakve veze s mojim nedostatkom “dostojanstva”, nego je snimatelj moje “dostojanstveno” lice pretvorio u dječje dupe. Što je “dostojanstvo”? Prevedeno na ovo što mene zanima, “dostojanstvena” si kad imaš 70, a izgledaš kao da imaš 78. Duša je ono što te čini privlačnom. “Duša”. Koji je kurac duša? Gdje, ujutro kad se pogledaš u ogledalo, a iz njega u tebe bulji nešto obješeno, gdje među svim tim naborima naći ono što će te iznutra ozariti i mrko ti jutro pretvoriti u široki osmijeh? Dvije cure sjedile su pokraj mene i raspravljale što će od svoga dostojanstva izbrisati. U Beogradu će podrezati gornje i donje kapke, ukositi oči, napraviti parcijalni facelifting, odrezati podlaktice koje im vise jer su naglo smršavjele, jedna će sebi ugraditi sise “suze”, druga “jabuke”, a iz guzice će im izvući mast i uvaliti u usne… Čemu sve to? Kako ne kužite? Jedna plastičnjača je uhvatila Bezosa i sad čitav svijet gleda kako on očaran bulji u njezine jabuke. Ej! Bezos! Da mu se bivša žena nije furala na dostojanstveni “daska za peglanje” look, još bi bili skupa. Vedrana Rudan