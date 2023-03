Patrijarhat je uvijek na štetu drugoga

… i još ga onda zovu marš! Mislin, razumin ja ženska prava i sve, i slažen se sa svime, ali ne moreš odma tu neku ratnu priču udrit, sad ćemo promarširat i sve pokosit. – Mae, i onda se žale šta svi govore feministkinje su ovake i onake. Neću ja, al’ će ljudi pomislit odma da je neki napad na njih, da je ovo da je ono… – To se minja postepeno i puno toga se već prominilo, štaš marširat više, bogati. Nije moja baba patila da ja moram gledat marševe. – Eno ti moja pokojna baba. Cili život u kući jadna, nije smila reć ništa od dida, i šta je ona tad tribala, ostavit dicu gladnu i marširat? – Mae, to se minja od generacije do generacije, ne moš ništa priko noći. – Triba vrimena da to ljudi, pogotovo muški, svate. – A ko će znat više… Eno meni nekidan mala došla doma iz škole uplakana. Prvo ja sta sa strane, čekan da žena vidi šta je… Bilten