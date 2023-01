"Gledanje nogometa je stvar samoće. Kao i čitanje knjige. Malo je na svijetu ljudi s kojima bih razgovarao o tome"

Nama vjeronauk drži ona sestra Melita iz Gospe od cukra. Sestra Melita je sidila u svojoj klupi i piljila je prida se. Mi smo isto piljili u nju. Onda je ona zavrtila sa glavom i rekla je: „E dico moja, nešto nije u redu sa ovin sviton ako se memoari princa Harija čitaju više od Biblije!“ Mi smo zableušili se u nju sa nekuženjem. Onda je sestra Melita rekla: „A kad malo bolje produmaš, obe su te knjige na isti đir…“ Nama je opet uletila tupaja. Onda je ona pederica Sandra pitala: „Na koji đir?“ Sestra Melita je raširila ruke i nakreveljila facu: „Muškarci pate!“ Onda je rekla: „Da se razumimo, ne bi ja tila uspoređivat muke Gospodina Našeg Isusa Krista sa mukama princa Harija! Ali skužila san šemu, tu me se ne može zajebat! Bacite malo oko na školsku lektiru, pa će van sve bit kjaro! Sve muška žrtva do muške žrtve! To je pri dvi iljade godina sa Biblijon ušlo u modu i moš se slikat! Da nije Isus udrija trend sa svojin muškim mukama, kurac bi se danas prodavali memoari princa Harija! Da nije sa Isusom cila ta spika sa Golgote ušla u knjigu i postala beseler, koga bi se danas brigalo za golgotu princa Harija?“ Novosti