Više para, manje muzike
Vlada odlučila: Od iduće godine minimalna plaća iznosit će 1130 eura bruto
Minimalac trenutno iznosi 1050 eura bruto (790 eura neto), a prima ga oko 54.000 radnika, uglavnom u prerađivačkoj industriji i poljoprivredi. Od iduće godine bit će veći za 80 eura. U neto iznosu bez dodataka iznosi 850 eura. Cilj Vlade je do 2028. dosegnuti 1250 eura, što implicira godišnji rast za oko 100 eura. Tvrtke koje nude minimalac morat će prilagoditi plaće, dok ih neke već sada nadmašuju ponudama do 1270 eura bruto. Danica, Danica