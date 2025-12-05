Kad pašteta postane lifestyle

Kuhar priča za N1 kako živi u najmu s bratom, mjesečno ima oko 700 eura fiksnih izdataka po osobi, bez hrane. Hrana mu uzme još oko 200 eura, a dodatni troškovi brzo prelaze minimalac, pa radi dodatne honorarne poslove. Inflacija, skupi najam i cijene namirnica čine preživljavanje iznimno zahtjevnim. O kupnji stana prestao je i razmišljati. Eksperiment para s društvenih mreža pokazao je isto – i uz strogu štednju završili su u minusu (i to dva eura). Ekonomisti poput Damira Novotnyja upozoravaju da život u različitim gradovima nije usporediv, s obzirom da su manja mjesta obično jeftinija. Ljudi se zato moraju ljudi izmještati u prigradska naselja ili mjesta gdje su troškovi života niži… N1