Tko plaća račun, a tko samo viče?

Od 2026. minimalna plaća u Hrvatskoj iznosit će 1.050 eura bruto, s planom rasta do 1.250 eura u roku tri godine. HUP upozorava da prebrzi rast plaća prijeti radnim mjestima i konkurentnosti, dok sindikati traže još veće povećanje. Vlada nudi tromjesečne subvencije poslodavcima, ali analitičar Novotny ističe da bi fokus trebao biti na povećanju produktivnosti i modernizaciji gospodarstva, jer tržište plaća nije jednako diljem zemlje. tportal


10.02. (22:00)

Plaće rastu kao kvasac bez glutena

Minimalne plaće u EU rastu, ali nedovoljno za troškove života

Dok troškovi života divljaju, minimalne plaće u mnogim državama EU ne prate taj tempo. Iako su Rumunjska, Litva, Bugarska i Poljska zabilježile značajan rast, u zapadnim zemljama povećanja su skromna. Luksemburg prednjači s 2.638 eura, dok je Bugarska na dnu s 551 eurom. Hrvatski minimalac iznosi 970 eura. Pet država nema zakonski propisanu minimalnu plaću, oslanjajući se na kolektivne ugovore. Kupovna moć otkriva realniju sliku: Poljska se izdvaja, dok su Češka, Slovačka i Bugarska pri dnu. Inflacija i dalje nagriza standard građana. Lider

05.06.2020. (19:30)

Pravi luksuz

EK: Minimalna plaća u Hrvatskoj trebala bi biti 3500 kuna

Europska komisija pokrenula je drugu fazu savjetovanja s europskim sindikatima i udrugama poslodavaca o tome kako osigurati pravedne minimalne plaće za sve radnike u EU. Navodi se kako bi bilo idealno kada bi se minimalac povećao na 60 posto prosječne plaće u državi. Za Hrvatsku bi to značilo da trenutačno nitko ne bi smio za puno radno vrijeme zarađivati ispod 4425 kuna bruto. Bruto minimalac prema tom bi kriteriju bio 363 kune veći od postojećih 4062 kune bruto, odnosno oko 3500 kuna neto umjesto 3250 kuna.

30.11.2018. (11:30)

Nema kraja darovima

Vlada: Od 1. siječnja minimalna neto plaća povećava se s 2751 na 3000 kuna

“Moram tu navesti kako je prema Eurostatu iz srpnja minimalna plaća u Hrvatskoj bila veća nego u Bugarskoj, Litvi, Rumunjskoj, Latviji, Mađarskoj… A nakon ovog povećanja bit će veća nego u Češkoj, Slovačkoj, Poljskoj, Estoniji” – rekao je premijer. U eurima to povećanje iznosi 404 eura neto, odnosno 505 eura bruto.

26.06.2018. (21:22)

Njihov minimalac ko naša dva prosjeka

Njemačka podiže vrijednost minimalne satnice na 9,19 eura po satu u 2019.

Njemačka bi trebala podići minimalnu plaću iduće godine na 9,19 eura po satu te na 9,35 eura u 2020., preporučila je u utorak komisija koju je imenovala vlada u Berlinu, čime bi se utro put povećanju osobne potrošnje u najvećem europskom gospodarstvu. Trenutna minimalna cijena rada je 8,84 eura po satu ili za 175 sati mjesečno 1.547 eura, odnosno 11.370 kn mjesečno. Novi list

19.11.2017. (09:31)

Bumo videli

Od siječnja veći minimalac?

Sindikati su pojačali pritisak na Vladu i poslodavce da prate poteze drugih zemalja i minimalac povise barem na 45% hrvatske prosječne plaće, odnosno sa sadašnjih 3276 na 3620 kuna bruto. Kad se od tog iznosa oduzme 20% mirovinskih doprinosa (724 kune), to bi na ruke bilo 2896 kuna – 275 kuna više nego sada. Procjenjuje se da minimalnu plaću prima 30 tisuća do 50 tisuća hrvatskih radnika. Večernji

22.09.2015. (15:48)

Say what?

"Ukinuti minimalnu plaću – uništava gospodarstvo i standard građana"

Minimalna plaća ima izravno negativne učinke na gospodarstvo i standard građana, dok je zbog partikularnih interesa nažalost rašireno suprotno uvjerenje, piše Kapitalac. Tvrtke zbog rasta minimalca bivaju eliminirane s tržišta, njima se otežava poslovanje, a mnoge i prestaju postojati. Tako se uništava gospodarstvo. Radnici koji su zaposleni u tim tvrtkama ostaju bez posla i postaju teret socijalnog sustava (poreznih obveznika). Tako se uništavaju radna mjesta. Osim toga, zbog postavljanja višeg praga minimalne plaće nezaposlenima se smanjuje mogućnost pronalaženja posla u legalnoj zoni.

06.07.2015. (19:12)

Za petama

Hrvati imaju jednak minimalac kao Kinezi

Ove godine 14 je kineskih regija povećalo svoju minimalnu plaću i neke su od njih sada dosegnule iznose koji se isplaćuju radnicima u Hrvatskoj: u Šangaju i Shenzhenu minimalac je premašio 2000 juana te sada iznosi 2030 juana mjesečno, što je oko 2300 kuna. Trenutno najvišu minimalnu satnicu ima Peking, gdje ona iznosi 18.7 juana. Index