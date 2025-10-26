Tko plaća račun, a tko samo viče?

Europska komisija pokrenula je drugu fazu savjetovanja s europskim sindikatima i udrugama poslodavaca o tome kako osigurati pravedne minimalne plaće za sve radnike u EU. Navodi se kako bi bilo idealno kada bi se minimalac povećao na 60 posto prosječne plaće u državi. Za Hrvatsku bi to značilo da trenutačno nitko ne bi smio za puno radno vrijeme zarađivati ispod 4425 kuna bruto. Bruto minimalac prema tom bi kriteriju bio 363 kune veći od postojećih 4062 kune bruto, odnosno oko 3500 kuna neto umjesto 3250 kuna.