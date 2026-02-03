Više eura za minimalac, još više za poslodavce
Minimalac u Hrvatskoj prvi put preko 1.000 eura bruto, u Hrvatskoj ga prima oko 70 tisuća radnika
Minimalna plaća u Hrvatskoj od 2026. iznosi 1.050 eura bruto (oko 800 eura neto), što je prvi put iznad 1.000 eura bruto i povećanje od oko 50 eura neto u odnosu na prošlu godinu. Hrvatska se time približila Sloveniji i sredini EU ljestvice, ali ostaje znatno ispod Luksemburga i zapadnih članica. Više od 70.000 zaposlenih prima minimalac, uglavnom u radno intenzivnim sektorima. Ipak, rast minimalca brži od produktivnosti može smanjiti konkurentnost i potaknuti odljev radne snage u susjedne zemlje s višim primanjima. Nacional