Minimalac u Hrvatskoj prvi put preko 1.000 eura bruto, u Hrvatskoj ga prima oko 70 tisuća radnika - Monitor.hr
Danas (19:00)

Više eura za minimalac, još više za poslodavce

Minimalac u Hrvatskoj prvi put preko 1.000 eura bruto, u Hrvatskoj ga prima oko 70 tisuća radnika

Minimalna plaća u Hrvatskoj od 2026. iznosi 1.050 eura bruto (oko 800 eura neto), što je prvi put iznad 1.000 eura bruto i povećanje od oko 50 eura neto u odnosu na prošlu godinu. Hrvatska se time približila Sloveniji i sredini EU ljestvice, ali ostaje znatno ispod Luksemburga i zapadnih članica. Više od 70.000 zaposlenih prima minimalac, uglavnom u radno intenzivnim sektorima. Ipak, rast minimalca brži od produktivnosti može smanjiti konkurentnost i potaknuti odljev radne snage u susjedne zemlje s višim primanjima. Nacional


Slične vijesti

Subota (19:00)

Raste plaća, ali rastu i računi u trgovini

Hrvatska skočila na sredinu EU ljestvice minimalnih plaća

Prema novim podacima Eurostata, Hrvatska je od 1. siječnja s bruto minimalnom plaćom od 1050 eura na 13. mjestu među 22 zemlje EU koje imaju zakonski minimalac. Još bolji rezultat ostvarujemo prema standardu kupovne moći, gdje hrvatski minimalac vrijedi 1377 eura, što nas stavlja na 11. mjesto, ispred niza istočnoeuropskih zemalja. Vlada najavljuje daljnji rast, pa bi do kraja mandata 2028. minimalna bruto plaća mogla dosegnuti oko 1250 eura. Danica

05.12.2025. (11:00)

Kad pašteta postane lifestyle

Minimalna plaća od 750 eura u Hrvatskoj ne pokriva osnovne životne troškove

Kuhar priča za N1 kako živi u najmu s bratom, mjesečno ima oko 700 eura fiksnih izdataka po osobi, bez hrane. Hrana mu uzme još oko 200 eura, a dodatni troškovi brzo prelaze minimalac, pa radi dodatne honorarne poslove. Inflacija, skupi najam i cijene namirnica čine preživljavanje iznimno zahtjevnim. O kupnji stana prestao je i razmišljati. Eksperiment para s društvenih mreža pokazao je isto – i uz strogu štednju završili su u minusu (i to dva eura). Ekonomisti poput Damira Novotnyja upozoravaju da život u različitim gradovima nije usporediv, s obzirom da su manja mjesta obično jeftinija. Ljudi se zato moraju ljudi izmještati u prigradska naselja ili mjesta gdje su troškovi života nižiN1

26.10.2025. (08:00)

Tko plaća račun, a tko samo viče?

Vlada povećava minimalac, sindikati i poduzetnici u sporu oko pritiska na plaće

Od 2026. minimalna plaća u Hrvatskoj iznosit će 1.050 eura bruto, s planom rasta do 1.250 eura u roku tri godine. HUP upozorava da prebrzi rast plaća prijeti radnim mjestima i konkurentnosti, dok sindikati traže još veće povećanje. Vlada nudi tromjesečne subvencije poslodavcima, ali analitičar Novotny ističe da bi fokus trebao biti na povećanju produktivnosti i modernizaciji gospodarstva, jer tržište plaća nije jednako diljem zemlje. tportal

10.02.2025. (23:00)

Plaće rastu kao kvasac bez glutena

Minimalne plaće u EU rastu, ali nedovoljno za troškove života

Dok troškovi života divljaju, minimalne plaće u mnogim državama EU ne prate taj tempo. Iako su Rumunjska, Litva, Bugarska i Poljska zabilježile značajan rast, u zapadnim zemljama povećanja su skromna. Luksemburg prednjači s 2.638 eura, dok je Bugarska na dnu s 551 eurom. Hrvatski minimalac iznosi 970 eura. Pet država nema zakonski propisanu minimalnu plaću, oslanjajući se na kolektivne ugovore. Kupovna moć otkriva realniju sliku: Poljska se izdvaja, dok su Češka, Slovačka i Bugarska pri dnu. Inflacija i dalje nagriza standard građana. Lider

05.06.2020. (19:30)

Pravi luksuz

EK: Minimalna plaća u Hrvatskoj trebala bi biti 3500 kuna

Europska komisija pokrenula je drugu fazu savjetovanja s europskim sindikatima i udrugama poslodavaca o tome kako osigurati pravedne minimalne plaće za sve radnike u EU. Navodi se kako bi bilo idealno kada bi se minimalac povećao na 60 posto prosječne plaće u državi. Za Hrvatsku bi to značilo da trenutačno nitko ne bi smio za puno radno vrijeme zarađivati ispod 4425 kuna bruto. Bruto minimalac prema tom bi kriteriju bio 363 kune veći od postojećih 4062 kune bruto, odnosno oko 3500 kuna neto umjesto 3250 kuna.

30.11.2018. (11:30)

Nema kraja darovima

Vlada: Od 1. siječnja minimalna neto plaća povećava se s 2751 na 3000 kuna

“Moram tu navesti kako je prema Eurostatu iz srpnja minimalna plaća u Hrvatskoj bila veća nego u Bugarskoj, Litvi, Rumunjskoj, Latviji, Mađarskoj… A nakon ovog povećanja bit će veća nego u Češkoj, Slovačkoj, Poljskoj, Estoniji” – rekao je premijer. U eurima to povećanje iznosi 404 eura neto, odnosno 505 eura bruto.

26.06.2018. (21:22)

Njihov minimalac ko naša dva prosjeka

Njemačka podiže vrijednost minimalne satnice na 9,19 eura po satu u 2019.

Njemačka bi trebala podići minimalnu plaću iduće godine na 9,19 eura po satu te na 9,35 eura u 2020., preporučila je u utorak komisija koju je imenovala vlada u Berlinu, čime bi se utro put povećanju osobne potrošnje u najvećem europskom gospodarstvu. Trenutna minimalna cijena rada je 8,84 eura po satu ili za 175 sati mjesečno 1.547 eura, odnosno 11.370 kn mjesečno. Novi list